25.07.2017

MDer Startschuss fällt am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr - mit Glockengeläut und Böllerschüssen. Und dann geht's beim Moosbacher Heimatfest Schlag auf Schlag. Insbesondere das Musikprogramm im 2000-Mann-Zelt hat es in sich.

Am Samstag, 29. Juli, steigt eine Festzelt-Party mit "Django 3000". Die Folk-Rock-Band aus dem Chiemgau macht auf ihrer "Im Sturm"-Tour Station in Moosbach. Einlass ist um 18 Uhr. Tags darauf kommt an gleicher Stelle der "Froschhaxn-Express" in Fahrt. Zu den Höhepunkten in der folgenden Woche zählen am Dienstag, 1. August, Kabarettistin und Liedermacherin Martina Schwarzmann, die unter dem Motto "Gscheid gfreid" auftritt, und beim Kindertag am 3. August die beliebte Combo "Donikkl". Außerdem wollen an verschiedenen Tagen die Lokalmatadoren wie die Musikschule Moosbach, die Moosbacher Musikanten und die "Schlossberg-Kapelle" aus Eslarn für Stimmung sorgen. Ein detaillierter Bericht über das Festprogramm folgt.