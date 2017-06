Vermischtes Moosbach

11.06.2017

Mit der dritten Umgestaltung des Marktplatzes in den letzten 50 Jahren haben sich die Dorferneuerung und die Gemeinde ein großes Ziel gesetzt. Bei einer Besprechung bringen sich auch die Anlieger ein.

Die Bürger wurden daran erinnert, dass 1968 die Stützmauer errichtet wurde. 1975 folgte eine gründliche Umgestaltung des unteren Bereiches. Die Pläne dazu lieferte die Deutsche Bauernsiedlung in Zusammenarbeit mit Architekt Franz Bogner aus Windischeschenbach.Beide Umbauten am Marktplatz führten damals zu oft kritischen Beurteilungen der Bürger. Auch heute gibt es Meinungen, wie "Reißt die Mauer weg", "Kürzt sie" oder "Macht die alte Eiche am Marktplatz weg". Derzeit laufen Planungen für eine Marktplatz-Umplanung durch Landschaftsarchitekt Siegfried Lösch aus Amberg im Auftrag des Amtes für Ländliche Entwicklung.Bei der Zusammenkunft waren fast alle Anlieger anwesend. Baudirektor Georg Braunreuther nannte es eine "gute Sitte" seiner Behörde, dass bei solchen Planungen mit allen Anliegern gesprochen werde. Die endgültige Planung liege derzeit noch nicht vor. Diese werde erst nach Anhörung aller Beteiligten erstellt. Dabei spiele auch die Sicherung der Finanzierung eine große Rolle.Lösch sprach aber schon einige grundsätzliche Fragen an: "Soll die Durchgangsstraße vom Anwesen Roßmann bis zur Einmündung in Hauptstraße geteert oder mit Granitpflaster versehen werden? Soll das ein verkehrsberuhigter Bereich werden? Welche der von Mauern umfassten Blumenkästen sollen erhalten bleiben?"Geplant sei auch ein Buswartehäuschen an der Hauptstraße gegenüber der Raiffeisenbank. Der jetzige Bereich für die wartenden Fahrgäste müsste dabei etwas zurückverlegt werden. Entlang der Anwesen Weiß (Boder) und Gasthaus Bodensteiner sollte das Gelände behindertengerecht umgebaut werden. Auch die Musikschule sollte künftig mit dem Rollstuhl erreichbar sein. Bürgermeister Hermann Ach will den ganzen Marktplatzbereich künftig "rollstuhl-, kindergarten- und rollatorgerecht" angelegt wissen. Wert lege er auch darauf, dass das Jahrhunderte alte Marktplatz-Granitpflaster erhalten bleibt. Entlang der Granitmauer sollte ein Gehweg mit abgesenkten Randsteinen (Niederbordsteine) die Verkehrsteilnehmer vor zu schnellem Fahren abhalten.Gastwirt Johann Forster schlug vor, die Granitmauer am Marktplatz um die Hälfte abzutragen, das Eck herauszunehmen und den Treppenaufgang schmäler zu machen. Die daran vorbeigehende Straße sei immerhin die am zweitstärksten befahrene Straße in Moosbach. Er schlug eine Überprüfung vor, ob seine Gastwirtschaft künftig auch barrierefrei betreten werden könne.Marktrat Josef Zangl wünschte sich mindestens 2,70 Meter breite Parkplätze am Marktplatz. Der Architekt hatte nur 2,50 Meter eingeplant. Ach visiert eine künftige Nutzung des Marktplatzes so wie früher mit Bürgerfesten an. In einer ersten Umfrage sprach sich die Mehrheit der Anlieger dafür aus, die über den Marktplatz verlaufende Straße nicht zu pflastern, sondern zu teeren.