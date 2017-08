Vermischtes Moosbach

Viele ehemalige Moosbacher schauen beim Heimatfest vorbei. Im Saal des Schlosses Burgtreswitz gibt es daher einen extra Empfang für sie.

Viele folgen der Einladung. In seiner Festansprache stellte Bürgermeister Hermann Ach die Frage, ob es den ehemaligen Moosbacher überhaupt gebe, oder gebe es nur den nicht mehr in Moosbach wohnenden Moosbacher. Denn, wer in Moosbach geboren wurde, mit Freunden aufgewachsen, seine Jugendzeit verbrachte und vom Menschenschlag des Moosbachers geprägt wurde, der bleibe für immer Moosbacher, egal wo er wohne.Er dankte den in der Ferne Wohnenden, dass sie zum Heimatfest ihr ehemaliges Zuhause besuchen. Er freute sich, dass die Bürger in den vergangenen Wochen vor dem Großereignis ihre Häuser und Gärten auf Hochglanz gebracht haben."Einiges hat sich seit Ihrer Abwesenheit geändert", erklärte der Rathauschef. Es entstanden neue Baugebiete und Häuser, Straßen und Wege. Die Bevölkerung habe sich verändert. Es gebe unbewohnte Häuser, in denen früher beispielsweise der "Hierold'n-Bartl-Franz" als Schuster oder die Haushaltswarenhändlerin, die "Graf'n-Retl", gelebt und gearbeitet hatten.Die Schlossanlage Burgtreswitz habe sich zum kulturellen Mittelpunkt des Markts entwickelt. Die Vereine mit ihren ehrenamtlichen Mitgliedern nannte Ach sehr aktiv. Nur so konnte 2016 das Bayern-3-Dorffest mit über 70 000 Besuchern gemeistert werden.Auf diese Leistung baue auch das Heimatfest auf. "Was ist Heimat?", fragte Ach. Meist denke man dabei an einen bestimmten Ort oder Landschaft - an das Zuhause. Aber Heimat bezeichne viele Gefühle, den Dialekt, Menschen, die einem nahestehen, oder Geborgenheit, die von Angehörigen, Freunden oder Vereinskameraden kommen könne. "Mit dem Heimatfest sollen auch Werte wie Heimatliebe, Heimatverbundenheit, Zusammenhalt und Gemeinschaftsgeist gestärkt und gefördert werden." Es solle erreicht werden, dass sich die Menschen treffen und miteinander reden, auch über die "gute alte Zeit" früher hier in Moosbach, meinte der Rathauschef.Der Vorsitzende des Fördervereins Schloss Burgtreswitz, Peter Garreiss, sprach die Geschichte der Burg, die Aufgaben des Fördervereins und die bisherigen fünf Restaurierungs-Bauabschnitte mit einem Gesamtvolumen von 2,5 Millionen Euro an. Mit dem vorläufig letzten Bauabschnitt wurde die Schlossanlage vom Erdgeschoss bis zum Dachboden hinauf barrierefrei gestaltet. An den Baukosten, die 500 000 Euro betrugen, beteiligte sich der Förderverein mit 230 000 Euro und Arbeitsleistungen durch die "Schlossgeister" im Wert von 70 000 Euro.Garreiss bat die ehemaligen Moosbacher, durch eine Mitgliedschaft im Förderverein mit der Heimat in Verbindung zu bleiben. Viel Spaß hatten die Teilnehmer anschließend bei der Erlebnisführung der Schauspielgruppe "Gensbloud & G'schling". Die Feierstunde umrahmte die Musikschule Moosbach durch Leiter Wolfgang Ziegler und Ehefrau Sieglinde, Markus Schulz und Ehefrau Tanja sowie einige Musikschüler.