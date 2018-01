Vermischtes Moosbach

11.01.2018

Neues oder altes Fahnenband? In der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Heumaden fällt die Entscheidung.

Heumaden. Die Mehrheit der Teilnehmer sprach sich dafür aus, das alte Fahnenband auf der Rückseite zu besticken lassen. Vorsitzender Michael Bauer freute sich über die vielen Mitglieder im voll besetzten Vereinslokal Müller. Er blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück.Sein Dank galt dem Ehrenvorsitzenden Johann Stahl, der ihn beim Patenbitten der Feuerwehr Eslarn vertreten hatte, und Wolfgang Stahl, der dazu seine Halle zur Verfügung gestellt hatte. Ein Lob galt allen Mitgliedern für ihr Mitwirken beim Heimatfest. "Das Dorf hat sich bestens präsentiert. Ein großer Dank gilt dafür Schützenmeisterin Claudia Kraus, die die gesamte Organisation dafür übernommen hatte." Der Sprecher bat um weitere Unterstützung in diesem Jahr bei den Festlichkeiten.Kommandant Johannes Hoch berichtete von vielen Aufgaben: zwei technische Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, ein Brandeinsatz und zwei Einsätze, die sich später als Fehlalarmierungen herausstellten. An Übungen wurde teilgenommen, so beim Aufbau der Mero-Ölsperre am Pfrentschweiher. Daneben gab es auch Tätigkeiten und Sicherheitswachen wie Parkplatz-Einweisung beim Gartenmarkt, Verkehrsleitung beim Kapellenfest in Gebhardsreuth, Streckenfahrt der Haflingerfreunde sowie bei Baumfällarbeiten an der Staatsstraße. Außerdem leisteten die Feuerwehrleute Sicherheitswachen im Festzelt beim Heimatfest und beim Herbstfeuer. Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) war im vergangenen Jahr 209 Kilometer unterwegs. Den Funklehrgang absolvierten Daniel Lehner und Josef Portner. Am Erste-Hilfe-Kurs nahmen Tanja sowie Lorenz Bauer teil.Heuer stehe wieder die Leistungsprüfung an. Hoch dankte Gerätewart Herbert Hanauer, Jugendwart Raphael Sier, seinem Stellvertreter Daniel Lehner sowie Matthias Grünbauer, die ihn aus beruflichen Gründen vertraten. Boris Schöbel war bis zur Neuwahl des zweiten Kommandanten eingesprungen. Jugendwart Raphael Sier berichtete, dass der Wehr zwei Jugendliche angehören. Aus diesem Grund erfolgte in Absprache mit den Kommandanten die Zusammenlegung des Übungs- und Ausbildungsplans mit dem allgemeinen Übungsplan. Wichtige Inhalte wie das Bedienen der neuen digitalen Funkgeräte vermittelte Kommandant Hoch. Bei den vielen Besuchen von Veranstaltungen und Arbeitsdiensten waren die Jugendlichen eingebunden. Beifall erhielt Josef Sier für seinen Kassenbericht.Kreisbrandinspektor Hans Rewitzer freute sich über den überwältigenden Besuch mit vielen jungen Mitgliedern. Die Feuerwehr Heumaden floriere. Er dankte den Verantwortlichen für die hervorragende Mitarbeit. "Ihr seid der Motor in der Wehr", lobte er.Dritter Bürgermeister Konrad Lingl stellte der Feuerwehr ein gutes Zeugnis aus und zollte den Mitgliedern allen Respekt. Er überreichte 100 Euro, damit es bei der nächsten Übung nicht so "trocken zugeht". Das wurde mit Beifall aufgenommen. Abschließend bat Bauer die Mitglieder, als Patenverein der Eslarner Feuerwehr zu deren 150-Jahr-Feier vom 6. bis 8. Juli zahlreich auszurücken.