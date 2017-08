Vermischtes Moosbach

09.08.2017

Die besten Schützen im Vohenstraußer Grenzgau stehen fest. Ein Pleysteiner hat dabei besonderen Grund zur Freude.

214 Erwachsene und 57 Jugendliche aus 21 Vereinen des Sportschützengrenzgaus Vohenstrauß kämpften seit Wochen in der Schießanlage des Schützenvereins "In Treue fest" Gebhardsreuth-Grub-Isgier um Königstitel, Pokale sowie Geld- und Sachpreise. Beim Heimatfest in Moosbach stand die Proklamation der Sieger auf dem Programm. Sportleiter Fabian Putzer vom SV Gebhardsreuth moderierte die Preisverteilung.Zweiter Gauschützenmeister Anton Hirnet und Bezirksschießleiter Florian Frischmann proklamierten die Sieger. Gaumeister Jugend Luftgewehr wurde Julia Mack (Frankenreuth) mit 95 Ringen vor Toni Helgert (Waldthurn) mit 92 und Christoph Bauriedl (Eslarn) mit 91 Ringen. In der Schützenklasse Luftgewehr holte Christian Stahl (Pleystein) mit der besten Serien von 99/99/97/97 Ringen vor Michael Stahl (Pleystein, 99/97/96/96) und Nicole Wittmann (98/96/96/95) den Titel. Mit der Luftpistole gelang Johann Kellner (Oberlind) mit 93 Ringen der beste Schuss vor Klaus Härtl (Eslarn, 93) und Sebastian Holfelner (Waldthurn, 91).Den Gaupokal gewann Christina Lukas (Lennesrieth) mit einem 18,4-Teiler vor Luzia Stefinger (Moosbach, 20,1) und Fabian Putzer (Gebhardsreuth, 26,9. Hervorragende Ergebnisse gab es beim Wettbewerb Gauscheibe Luftgewehr . So schossen Luisa Zeug (Frankenreuth) einen 9,4-Teiler, Franz Lukas (Lennesrieth) einen 11,6-Teiler und Christoph Baier (Gebhardsreuth) einen 14,0-Teiler.Die Gauscheibe Luftpistole gewann Klaus Härtl (Eslarn) mit einem 35,3-Teiler vor Karl Hölzl (Pfrentsch, 54,2) und Stefan Schönberger (Waldheim, 60,3). Markus Mathy (Waidhaus) holte sich mit 40 Ringen die von Bürgermeister Hermann Ach gestiftete Heimatfestscheibe vor Christoph Baier (Gebhardsreuth, 39) und Herbert Stahl (Pleystein, 38).Simon Bernhard aus Gebhardsreuth wurde mit einem 161,7-Teiler Gaujugendkönig mit dem Luftgewehr . Ihm folgten Samira Sauer (Moosbach, 182,3) und Markus Mathy (Waidhaus, 182,9). Gaujugendkönig mit der Luftpistole wurde Andreas Bäumler (466,1) aus Oberlind vor Christoph Bauriedl (Eslarn, 643,3).Gauliesl mit der Luftpistole darf sich Nicole Wittmann (Gebhardsreuth, 265,2) nennen. Auf Platz zwei kam Petra Zielbauer (Heumaden, 324,3). Gaukönig mit der Luftpistole ist Josef Wittmann aus Pfrentsch (115,6). Vizegaukönig wurde Sebastian Holfelner (187,8). Zur Gauliesl mit dem Luftgewehr wurde Stefanie Balk (Gebhardsreuth, 40,6) ausgerufen. Das war der beste Teiler. Deshalb bleibt die Gaustandarte ein weiteres Jahr im Schützenhaus Gebhardsreuth. Gaukönig mit dem Luftgewehr wurde der Pfrentscher Josef Wittmann (59,9) vor Josef Schönberger (Waldheim, 72,4). Die Gaukönige 2016 überreichten ihren Nachfolgern die Königsketten. Für die Zweitplatzierten gab es Wurstketten.Meistbeteiligung: Der Schützenverein "Loisbachtal" Heumaden hatte die meisten Teilnehmer, nämlich 30, in die Wettkämpfe geschickt. Es folgten der Schützenverein "In Treue fest" (24), die Schützengesellschaft 1925 Moosbach (21), "St. Thomas Oberlind (15) und der SV 1956 Waldthurn (14) Schützen. Die meisten Jugendlichen kamen aus Moosbach (12), Waldthurn (10) und Frankenreuth (6). Bezirksschützenmeister Harald Frischholz und Gauschützenmeister Stefan Brandmiller gratulierten den Gewinnern. Landtagsabgeordnete Annette Karl (SPD) lobte den kleinen Schützenverein Gebhardsreuth-Grub-Isgier für die mustergültige Organisation des Gauschießens.