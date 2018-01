Vermischtes Moosbach

22.01.2018

Zu einem Spaziergang durch die Geschichte lädt der sechste "Spurensuche"-Band des Heimatkundlichen Arbeitskreises Moosbach ein. Unter anderem geht es um bescheidene Firmfeiern und Unregelmäßigkeiten auf der Baustelle im Schloss Burgtreswitz.

Die Autoren stellten die 95-seitige Hochglanzbroschüre im Gasthaus Bodensteiner in Tröbes vor. Sprecherin Helene Rolle spricht das Brauchtum in Moosbach im Jahreskreis (Kirchenjahr) an. Außerdem erinnert Rolle, wie es bei Firmungen vor 80 Jahren zuging. Da war gerade einmal Geld für eine bescheidene Firmuhr und ein Paar Bratwürste. Die Autorin erinnert außerdem an die nun schon 300 Jahre alte Sebastianskapelle bei Burgtreswitz und alte Mundartausdrücke. Christina Fischer untersuchte den Werdegang ihres Anwesens in Moosbach an der Hauptstraße 25. Die Autorin ruft 130 Jahre Handel mit Kolonialwaren in Erinnerung. Nach dem Großbrand von 1848 erbauten Johann und Barbara Krapf das Geschäft in der Hauptstraße an der Abzweigung zur Wieskirche. Schnell entwickelte sich ein reger Handel.Peter Garreiss stellte den fünften Teil seiner Serie "Wenn alte Häuser erzählen könnten" vor. Es geht um die Geschichte des "Bäckernickl"-Hauses an der Hauptstraße sowie des Bulenda-Anwesens an der Hirschauer Straße 7, in dem ab 1734 über 130 Jahre die Färber zu Hause waren. "Wie sie lebten - Erinnerungen an frühere Zeiten" heißt der zweite Beitrag von Garreiss, in dem er 18 historische Bilder aus seinem umfassenden Archiv veröffentlicht.Diesmal sind es keine Ortsansichten, es geht hauptsächlich um Personen, angefangen vom "Weidl-Haus" in Burgtreswitz, vom alten "Soler" (dem Strickmacher), vom Männergesangverein Burgtreswitz bis zum Burgtreswitzer Original, dem "Sulzbacher". In einem weiteren Beitrag spricht Garreiss die Bautätigkeiten und -streitigkeiten um das Schloss Burgtreswitz im 18. Jahrhundert an. Dabei geht es auch um Unregelmäßigkeiten des damaligen Pflegers mit der damaligen Baufirma. Viele Bilder zeigen den Zustand des Schlosses vor fast 40 Jahren im Vergleich zum heutigen Aussehen.Peter Franz erwähnt in seiner Serie "Lebenslinien" die Vita von Albert Reitinger aus Etzgersrieth. Hans Scheuerer erinnert an Georg Bodner, den netten und charmanten Dorfpfarrer aus Etzgersrieth. Beeindruckt waren allen Zuhörer, als Scheuerer die letzte Predigt Bodners an die Pfarrei vor seinem Tod bekanntgab. Der Ruhestandsgeistliche Hermann Schötz geht dem Leben und Wirken des am 18. Februar 1905 in Tröbes geborenen Pfarrers Jakob Meiler nach. Meiler hatte großen Anteil am Zustandekommen des Kirchenbaus in Tröbes 1934.Karl Ochantel widmet sich seinem Spezialgebiet, der Erforschung der Weltkriege. Diesmal ging es um Karl Schwabl aus Gebhardsreuth, der in der Schlacht vor Verdun fiel, sowie um Unglücks- und tragische Sterbefälle zwischen den beiden Weltkriegen in Moosbach. Die meisten Unfälle gab es in der Landwirtschaft sowie den Mühlen und Glaswerken. Alle Beiträge sind mit vielen Bildern gestaltet. Um den Druck kümmerte sich Josef Forster aus Waldthurn. Zwischen der Vorstellung der 16 Beiträge spielte Richard Reger aus Böhmischbruck Zither und sang dazu.