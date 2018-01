Vermischtes Moosbach

Für den Katholischen Frauenbund Moosbach gratulierten zweite Vorsitzende Marga Braun und Vorstandsmitglied Elisabeth Reger . Auch der OWV reihte sich mit den Vorstandsmitgliedern Annemarie Bock und Rita Stefinger ein. Die besten Wünsche überbrachte der SPD-Ortsverein durch Vorsitzenden Hans Maier und Vorstandsmitglied Gaby Reitinger-Maier . Bei den Sozialdemokraten ist die Jubilarin seit elf Jahren Mitglied. Am 23. Januar 2006 trat Wondrak dem Moosbacher Frauenbund bei. Viel geleistet hat die aktive Jubilarin beim OWV, dem sie seit 1995 angehört. Sie führte sechs Jahre die Kassengeschäfte, außerdem war sie neun Jahre Reiseleiterin bei Fahrten ins In- und Ausland.Von 1997 bis zum Ruhestand 2005 war die Jubilarin bei der Firma Witt in Weiden beschäftigt. Ihr großes Hobby sind Handarbeiten, besonders Sticken. Sie beherrscht wie keine andere die Hardanger-Sticktechnik. Seit Oktober 2007 gehört zur Stickgemeinschaft "Von Stich zu Stich und von Haus zu Haus", Liese Reger und Rita Stefinger bescheinigten Wurdack, eine meisterhafte und flinke Handarbeiterin zu sein. Sie wünschten ihr weiterhin viel Freude mit ihrem Hobby.