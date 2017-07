Vermischtes Moosbach

21.07.2017

19

0 21.07.201719

Beim Moosbacher Heimatfest steht auch ein historisches Markttreiben auf dem Programm. Damit lassen die Verantwortlichen eine jahrhundertealte Tradition aufleben.

Moosbach war schon im 13. Jahrhundert ein Marktort. In einer Statistik des Vicedom-Amts Nabburg von 1410 werden die Märkte Roding, Nittenau, Bruck, Oberviechtach und Moosbach genannt. Am Samstag, 29. Juli, von 9 bis 18 Uhr werden 96 Händler, Handwerker, Gaukler sowie Spielleute vertreten sein. Viele Tausend Gäste werden zum ersten Höhepunkt am zweiten Tag des Heimatfests erwartet.An der Hauptstraße, am Markt- und Kirchplatz, an der Schulstraße, dem Strehbergweg, der Bachgasse, der Brunnenstraße, der Burgtreswitzer Straße, der Hirschauer Straße und der Bräugasse wird die längst vergangene Zeit wieder aufleben. "Allerley Spectaculum und Kurzweyl" lässt das Markttreiben zu einem Erlebnis werden. Fast 100 Anmeldungen gingen bei der Marktleitung ein. Es kommen Töpfer, Bäcker, Drechsler, Kunsthandwerker, Korbflechter, Bierbrauer, Steinmetze, Trischl-Drescher, Lederer, Münzmeister, Imker, Metzger, Schnitzer, Hellseher, Seifensieder, der Hufschmied und viele andere Handwerker. Das kulinarische Angebot ist riesig: durch Biergärten in großer Anzahl, durch Fischspezialitäten, durch den Fränkischen Kreemo, Regionale Produkte, frisches vom Bauernhof, Spezialitäten vom Wild und Lamm, Oberpfälzer Schmankerl, durch eine Wurstkuchl, Süßes und Deftiges aus der Konditorei, Zoiglbier, Met, Wein, Schnäpse, Kaffee und Kuchen und viele andere Sachen für Feinschmecker.Für Gaudi und Spektakel sorgen Stelzengeher, Gaukler, Feuerschlucker, Handleser, Zauberer, Hexen, historische Musikanten, ein Falkner mit Greifvögeln, historische Schauspiele oder das königliche Amtsgericht. Über 50 Handwerker/Händler werden an Ort und Stelle arbeiten. Außerdem ist die Ausstellung "Nachkriegszeit in Moosbach und Umgebung" geöffnet.Das musikalische Angebot ist enorm, an jeder Ecke stehen Musikanten. Auch der Viehmarkt aus früheren Zeiten wird durch eine Rinderschau des Fleischrinderverbands Bayern wieder aufleben. Attraktionen sind die bodenständige Blasmusik vor der Musikschule, das Öl pressen im Lederer-Hof, das Theater "Der Bierpantscher" im Scheuerergarten, das Beschlagen eines Pferds, die Matinee in der Pfarrkirche, eine Zaubershow, der Auftritt von Wikingern, das Brotbacken im 100 Jahre alten Backofen und viele verschiedene Vorführungen. Der Innerortsbereich ist während des Markttreibens komplett gesperrt und nur über die Eingangsstellen an den Ortseinfahrten zu erreichen. Die Besucher erhalten ein Faltblatt zur Orientierung.