Vermischtes Moosbach

21.09.2017

106

0 21.09.2017106

Tröbes. Geistlicher Rat Josef Most traute Michael Bauer aus Tröbes und Nadine Bauer, geborene Irlbacher, aus Niederland in der Ortskirche. Die Gruppe "Taktvoll" unter Leitung von Martina Irlbacher, Jakob Rom an der Gitarre und Karl Beugler am E-Piano begleiteten die Feier. Angehörige, Verwandte, Freunde, Bekannte sowie viele Vereinsabordnungen standen anschließend Spalier. Das Paar musste auch einige Aufgaben absolvieren. Für die Landjugend gratulierte Kerstin Hofmeister. Eine Abordnung des Kriegervereins um zweiten Vorsitzenden Johann Schießlbauer wünschte alles Gute, ebenfalls die Feuerwehr Tröbes mit Vize Manuel Balk sowie der SKC Tröbes mit Chef Franz Feneis. Die Haflingerfreunde um Vorsitzenden Richard Hopfner kamen mit sieben Pferden, Sigi Rupp gratulierte. Auf den Armen seines Großvaters Hermann Irlbacher verfolgte der eineinhalbjährige Anton die Zeremonie. Anschließend ging es zur Hochzeitsfeier in die Stadthalle nach Vohenstrauß. Bild: gi