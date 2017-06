Vermischtes Moosbach

07.06.2017

39

0 07.06.201739

Unscheinbares Wort sehr wichtig

Moosbach. (gi) Hochzeitsglocken läuteten für die Medizinische Fachangestellte Renate Bock aus Dimpfl sowie den Installateur- und Heizungsbaumeister Peter Hierold aus Grub. Der Großonkel des Bräutigams, Professor Dr. Alfred Hierold aus Bamberg, traute das junge Paar und hielt mit Pfarrer Antony Soosai aus Neukirchen zu St. Christoph die Hochzeitsmesse. In der Predigt sagte Dr. Hierold, dass das kleine unscheinbare Jawort wichtig für das ganze Leben und in jeder Situation ist. Die Band "Belle Cantanti" begleiteten den Gottesdienst. Brautkinder waren Elias (Patenkind der Braut) und Marco . Nach der Trauung gratulierten Angehörige, Verwandte und Freunde. Glückwünsche übermittelten auch der Chef und Arbeitskollegin der Braut von der Augenarztpraxis Schrödl in Vohenstrauß. Die Arbeitskollegen des Bräutigams von der Firma Stein Rappl aus Moosbach überreichten einen großen Stein am Band. Anschließend ging es zum Hochzeitsmahl in den Gasthof "Drei Lilien" nach Vohenstrauß.