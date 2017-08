Vermischtes Moosbach

17.08.2017

Rückersrieth. Das Dorf feierte in der Laurentius-Kapelle das Fest des Namenspatrons. Pfarrer Josef Most zelebrierte die Messe und hatte später noch eine gute Nachricht für die Gläubigen. Er ging auch auf das Wirken des heiligen Laurentius ein. Dieser zeichnete sich durch Tapferkeit gegenüber Kaiser Valerian aus und musste dafür sein Leben lassen.

Most begrüßte Schwester Angelina Hummer, die sich derzeit bei ihrem Bruder Lorenz in Ragenwies auf Heimaturlaub befindet. Erfreut zeigte sich der Geistliche, dass sich Michael Steinhilber aus Uchamühle bei Etzgersrieth ab Oktober 2017 im Priesterseminar in Regensburg zum Studium angemeldet habe. Damit steige die Hoffnung, dass aus der Pfarrei Moosbach nach sehr langer Zeit endlich wieder ein Priester hervorgeht.