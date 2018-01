Vermischtes Moosbach

Im Abschlussgottesdienst zieht Moosbachs Pfarrer Josef Most einen Schlussstrich unter das Kirchenjahr. Ein Ereignis sticht dabei besonders heraus.

Am 17. Mai brannte das Dach der Pfarrkirche. Die Unachtsamkeit einer Baufirma hatte das Feuer verursacht. Die Feuerwehren hielten den Schaden in Grenzen und vermieden so eine Katastrophe. Im selben Monat war außerdem die Außenrenovierung des Gotteshauses abgeschlossen, die 1,8 Millionen Euro kostete. Nach dem Neubau der Kirche 1848 sei dies die umfassendste Sanierung gewesen.Pfarrgemeinderatssprecherin Elisabeth Völkl sowie Bürgermeister Hermann Ach und Kirchenpfleger Bernhard Rom stellten als Dank für den guten Ablauf des Heimatfestjahrs Kerzen an den Altar. Der Kirchenchor unter Leitung von Karl Beugler an der Orgel sowie das Bläserensemble sorgte für musikalische Höhepunkte. Pfarrer Most ging auf weitere Ereignisse in der Pfarrei ein. So wurden in Moosbach/Tröbes 24 und in Etzgersrieth 4 Kinder getauft. Zur Erstkommunion gingen 25 Buben und Mädchen. 10 Brautpaare ließen trauen. In Moosbach gab es 22 und in Etzgersrieth 4 Beerdigungen.Durch die Aktion der Sternsinger konnten 6035 Euro und durch die Aktion Fastenessen nochmals 880 Euro an Pater Ferdinand nach Afrika geschickt werden. Im Mai wurde auch die Renovierung der Sebastianskapelle Burgtreswitz abgeschlossen und im Juni die neue St.-Anna-Kapelle in Gebhardsreuth geweiht. Im Juli erhielt die neue Statue "Patrona Bavariae" am Marktplatz den Segen. Der Frauenbund Moosbach gab dazu eine Spende von 5000 Euro. Als absoluten Höhepunkt bezeichnete Pfarrer Most den Besuch von Bischof Rudolf Voderholzer in Moosbach. Ein Schaden an der Decke der Wieskirche sorgte im August für große Aufregung. Das Ganze hielt sich schließlich in Grenzen.Im Ausblick sprach der Geistliche die Innenrenovierung der Pfarrkirche an. Wegen des weiteren Vorgehens komme am 8. Februar der Kunstausschuss des Bistums nach Moosbach. Am 25. Februar werde der neue Pfarrgemeinderat gewählt.