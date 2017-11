Vermischtes Moosbach

29.11.2017

Wegen des Dankabends für die Helfer des Heimatfests musste die Feier der Ehejubilare vorverlegt werden. Deshalb trafen sich die Jubilare bereits am späten Nachmittag im Pfarrheim St. Franziskus. Die Verantwortlichen bedauerten, dass von 32 Jubelpaaren nur 7 gekommen waren. Ein "Eisernes" Jubelpaar konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein.

Pfarrer Josef Most und Pfarrgemeinderatssprecherin Elisabeth Völkl stießen mit den Paaren mit Sekt auf die vielen gemeinsamen Ehejahre an. Erwähnt wurden die vier Jahreszeiten in der Ehe. "Jubiläen sind Meilensteine, die festlich begangen werden sollen", sagte der Geistliche. Die Ehe sei ein kostbares Gut und somit ein Geschenk Gottes. Der Seelsorger bot auch Denkanstöße und zeigte den Teilnehmern Bilder zur Meditation. Völkl hatte mit ihrem Team alles bestens vorbereitet.Anschließend feierten die Paare in der Pfarrkirche einen Dankgottesdienst. Der Priester ging auf die gemeinsamen Ehejahre der Jubilare ein, die sie in Höhen und Tiefen überwunden hätten. "Sie haben Ihr Versprechen vor dem Altar des Herrn eingehalten, in guten wie in weniger guten Zeiten in Liebe und Treue zusammenzustehen." Er bat die Männer und Frauen, vor den Altar zu treten. Gemeinsam sprachen sie ein Gebet und erhielten den Segen.Pfarrer Most überreichte ihnen Kerzen. Die Frauen erhielten zudem Rosen von der Pfarrgemeinderatssprecherin. Am Schluss dankte Pfarrer Most Völkl und ihrem Team sowie Anni Hierold für die Kerzen.