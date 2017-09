Vermischtes Moosbach

20.09.2017

14

0 20.09.201714

Zum zweiten Klassentreffen nach 16 Jahren kamen 30 ehemalige Schüler der Jahrgänge 1960/1961 zusammen. Einige waren aus Altötting und Berlin angereist. Hans Maier und Erika Gebauer hatten das Wiedersehen organisiert. Eingeschult wurden sie in Moosbach, Etzgersrieth, Tröbes und Burkhardsrieth. Zum Auftakt zelebrierte ihr ehemaliger Pfarrer und Religionslehrer Josef Fromm aus Pittersberg mit Diakon Herbert Sturm einen Gottesdienst in der Wieskirche. Dabei gedachten sie aller ihrer verstorbenen Mitschüler und Lehrer. Ihr ehemaliger Musiklehrer Hans Karl begleitete die Lieder an der Orgel. Gekommen war auch die ehemalige Lehrerin Emilie Stahl. Anschließend ging es zur Kaffeestunde ins Schloss Burgtreswitz, wo Erika Gebauer und viele andere Kuchen gebacken hatten. Anschließend führte der Vorsitzende des Fördervereins, Peter Garreiss, durch das Schloss. Den Abend ließen die Ehemaligen im Gasthof Bodensteiner ausklingen. Und das im Wortsinn. Denn Schulkamerad Georg Mitlmeier begleitete das gemütliche Beisammensein mit der Steirischen. Bild: gi