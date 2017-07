Vermischtes Moosbach

14.07.2017

6

0 14.07.2017

Die Rottweiler-Freunde Deutschland wollen in Moosbach ein Kompetenzzentrum für die Hunderasse bauen. Darin sollen alte und verhaltensauffällige Tiere untergebracht werden - für den Marktrat ein Knackpunkt.

Einspruch des Nachbarn

Keine Ausbesserung

Unsere Meinung ist, dass wir das nicht wollen. Da sollten wir den Mut haben, das zu sagen. Konrad Lingl

Hundetrainer Florian Vogel hatte vor einiger Zeit eine Gewerbeanmeldung für eine Hundepension in Rückersrieth 19 (Anwesen Hammerl) beim Markt eingereicht. In der Sitzung berieten die Gemeinderäte in Anwesenheit von Vogel über dieses Vorhaben. Bürgermeister Hermann Ach sprach von einer bewegenden Sache und einem emotionalen Diskussionspunkt.Geplant seien zehn Plätze für Hunde, die schon einmal aufgefallen sind. Es gehe somit auch um die Resozialisierung traumatisierter und verhaltensauffälliger Tiere. Außerdem ist ein Gnadenhof für vier bis fünf alte und kranke Hunde geplant. Auch die notwendige Infrastruktur wie Zaunanlagen, Besucherschleusen oder Zwinger soll eingerichtet werden. Der Rathauschef erklärte, dass das Veterinäramt im Landratsamt keine Einwendungen hatte. Das Bauamt halte dagegen eine Nutzungsänderung für erforderlich.Schließlich sei auch der Artikel 18 des Landesstraf- und Verordnungsgesetzes zu beachten. Danach könne die Gemeinde zur Haltung von Hunden notwendige Anordnungen erlassen. Ach verlas den Einspruch des nur zehn Meter entfernten Nachbarn gegen das Vorhaben. Darin kam unter anderem die Lärmbelästigung durch Gebell zur Sprache.Das frühere landwirtschaftliche Anwesen besitze keine Schalldämmung, so dass die Beeinträchtigung immens sei. Er befürchte eine Verstärkung des Lärmpegels bei Errichtung des Kompetenzzentrums, zumal es sich hier auch um schwer erziehbare Hunde handle. Außerdem fürchte er die "überdurchschnittliche Beißfreudigkeit" des in der Kampfhunde-Verordnung in Kategorie II aufgenommenen Rottweilers.Ach und Geschäftsleiter Andreas Hofmeister wiesen darauf hin, dass noch kein offizieller Bauantrag vorliege. Sollte ein solcher erforderlich werden, so habe die Kommune nur über planungsrechtliche Dinge eine Erklärung über das Einvernehmen abzugeben. Die Entscheidung liege beim Landratsamt. Die Gemeinde sei aber zuständig für die Anordnung eines hohen Zauns oder ähnlicher Sicherheiten. Das schockte das Gremium. Erika Sauer fragte, ob die Fakten etwa schon geschaffen wurden. Erhard Scheuerer konnte nicht verstehen, warum dann das Vorhaben auf der Tagesordnung stehe.Hans Meier und Josef Hierold hielten es für besser, das Projekt wegen des Lärms auf einer Einöde zu realisieren. Hans Hanauer meinte, dass man unabhängig von Zuständigkeiten das Vorhaben jetzt schon ablehnen könne. Konrad Lingl sah das auch so: "Unsere Meinung ist, dass wir das nicht wollen. Da sollten wir den Mut haben, das zu sagen." Einstimmig lehnten die Räte daher das Kompetenzzentrum an diesem Ort ab. Man wolle aber bei der Suche nach einem Grundstück helfen.Das Baugebiet Steinling III bekommt für rund 21 921 Euro 16 Straßenlampen in herkömmlicher Form. Die Grundschule erhält für ihren EDV-Raum 16 generalüberholte Computer sowie einen Server für 7845 Euro. Zudem bestellte das Gremium Hans Enslein aus Moosbach und Manfred Hierold aus Grub zu weiteren Feldgeschworenen.Nichts einzuwenden gab es gegen die Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebiets "Vohenstrauß-Ost". Hierold informierte über sein Gespräch mit der Staatlichen Bauverwaltung. Diese würde die Straße von Burgtreswitz nach Moosbach von Grund auf ausbauen. Zu einer "Ausbesserung" sei das Amt nicht bereit.Ach wies darauf hin, dass im Falle eines Ausbaus die Kosten des Gehsteigs auf die Anlieger umgelegt werden müssten. Der Bauausschuss soll nun die Situation überprüfen. Lingl schlug den Kauf einer Kinder-Wasserrutschbahn für das Freibad Tröbes vor. "Wer stellt sich da hin und passt auf?", fragte der Rathauschef unter Hinweis auf etwaige Haftungsprobleme bei Unfällen.