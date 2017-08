Vermischtes Moosbach

Die größte Baustelle in der Gemeinde befindet sich derzeit im Neubaugebiet "Steinling III" im Südosten von Moosbach. Seit Juni ist die Baufirma Hans Braun aus Weiden dabei, mit einem Kostenaufwand von rund einer halben Million Euro 17 neue Bauplätze zu erschließen.

Insgesamt stehen dem Markt in diesem Bebauungsplan über 80 neue Bauparzellen zur Verfügung. Moosbach hat also keinerlei Probleme mit der Bereitstellung von Bauplätzen. Die Nachfrage ist nach Auskunft des Geschäftsleiters Andreas Hofmeister sehr gut.Die Baufirma Braun erstellt in diesem ersten Bauabschnitt 365 Meter neue Erschließungsstraßen und 142 Meter Gehwege. Die Fahrbahnbreiten liegen zwischen 5,50 bis 6,50 Meter in der Hauptachse und 4 Meter in den Seitenstraßen. Bereits verlegt sind rund 300 Meter Kanalleitungen, 10 Einsteigschächte und 17 Hausanschlussleitungen. Auch der Wasserleitungsbau ist bereits abgeschlossen. Verlegt wurden 315 Meter Wasserleitung, 6 Hauptschieber, 5 Unterflurhydranten und 17 Hausanschlussleitungen.Bei der Straßenbeleuchtung standen zwei Alternativen, die herkömmliche Lösung oder Brennstellen, die per Photovoltaik betrieben werden, zur Diskussion. Nachdem die Speisung der Brennstellen mittels Sonnenkraft sich als die teuerste Variante herausstellte, entschieden sich die Gemeinderäte für den Betrieb der Straßenbeleuchtung mittels Micro-LED-Lampen. Die kosten dafür liegen bei 21 921 Euro.Die Erschließungsarbeiten durch die Firma Braun befinden sich schon im fortgeschrittenen Stadium. Der genaue Straßenverlauf und die künftigen Straßen sind schon erkennbar. Die Firma rechnet deshalb mit einem fristgerechten Abschluss der Arbeiten bis Ende Oktober.