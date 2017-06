Vermischtes Moosbach

08.06.2017

8

0 08.06.2017

Ödpielmannsberg. (gi) Das Dorffest war ein voller Erfolg. Die Veranstaltung erfolgte in einer autofreien Zone auf dem Dorfplatz. Regen bis zum frühen Nachmittag tat der Veranstaltung keinen Abbruch. Langsam aber sicher füllte sich das Zelt.

Am Abend mussten sogar noch Tische und Bänke im Freien aufgestellt werden. Eingeladen hatten die Feuerwehr um Vorsitzenden Hermann Ach und die Dorfgemeinschaft. Die Dorffrauen boten im Zelt Kaffee und Kuchen an. Am Abend wurde die Kaffeestube in eine Bar umgebaut. Zur Belustigung der Kinder gab es einen Streichelzoo mit Zwergziegen von Karl Eckl. Außerdem standen ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg zur Verfügung.Erstmals konnten auch die Erwachsenen beim "Hau den Lukas" ihre Kräfte messen. Die "Straßenmusikanten", darunter die Ödpielmannsberger Hans und Gabi Maier, spielten den ganzen Nachmittag bestens mit böhmisch-bayerischer Blasmusik auf. Am Abend sorgte das Duo "Top Secret" für gute Stimmung. Zu jedem Getränk gab es ein Freilos. Den ersten, Preis 100 Euro, holte sich Matthias Bodensteiner aus Moosbach. Ein Spanferkel gewann Annika Zielbauer aus Heumaden. 20 Liter Festbier gingen an Corinna Ach aus Moosbach. Den Maibaum ersteigerte Stefan Wittmann aus Moosbach.