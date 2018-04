Vermischtes Moosbach

03.04.2018

20

0 03.04.201820

Fast 100 Eier hatte der Osterhase am Montag im Kurpark versteckt hatte. Die fast 30 Kinder fanden sie teilweise mit Hilfe ihrer Eltern alle. Auch beim abschließenden Eierlaufen am Spielplatz ging es hoch her. Die Eier mussten auf Holzlöffeln so balanciert werden, dass sie beim Laufen nicht herunterfielen. Nach zwei Stunden war die Ostergaudi mit dem Osterhasen in Person von Sandro Stefinger vorbei. Der zweite OWV-Vorsitzende Peter Franz dankte den Schauspielern von Gensbloud & Gschling und ganz besonders dem Osterhasen für seinen Einsatz. Ein kräftiger Applaus von Kindern und Eltern beschloss den unterhaltsamen Nachmittag.