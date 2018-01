Vermischtes Moosbach

29.01.2018

Ein ereignisreiches Jahr hat der Kapellenförderverein Gebhardsreuth hinter sich. 2017 wird mit der Fertigstellung und Einweihung des Kirchleins in die Ortsgeschichte eingehen.

Neuwahlen Bei den anstehenden Neuwahlen bestätigten die Mitglieder des Kapellenfördervereins Gebhardsreuth Vorsitzenden Reinhold Baier im Amt. Stellvertreter ist Bruno Voit. Die Kasse verwaltet weiter Köppl. Schriftführer ist Stefan Brandmiller. Beisitzer sind Martin Köppl, Angela Striegl, Hans Hierold, Christoph Baier und Max Striegl. (gi)

Gebhardsreuth. In der Jahreshauptversammlung im Gasthaus Schwabl blickte Vorsitzender Reinhold Baier auf das Vorhaben zurück. Der Bauausschuss tagte zwei Mal, um die verschiedenen Bauabschnitte zu besprechen. Danach gab es viel Arbeit. Josef Beugler verleimte im Frühjahr das Holz für die Kirchenbänke. Christoph Baier fertigte die Bodenplatten für den Fußboden, der bis Mitte April verlegt wurde.In der Zwischenzeit wurde die Glocke in Betrieb genommen. Mitte Mai hatten Josef Beugler und Josef Kindl die Kirchenbänke miteinander verbunden. Angela und Max Striegl haben sie gestrichen. Baiers weiterer Dank galt zwei Spendern, die je eine Kirchenbank stifteten. Die Firma Kaiser aus Moosbach fertigte den von Max Fischer entworfenen Altarfuß und Christoph Baier die Altarplatte. Sein Dank galt auch dem OWV und dem Unternehmen Kaiser, die den Altartisch finanziert hatten, sowie dem Betrieb Urnendom Aumer für den gestifteten Opferstock.Der Verein hat 36 Mitglieder. Die Helfer hatten im vergangenen Jahr 503 Arbeitsstunden geleistet, für die komplette Maßnahme waren es 4323. Die Außenanlage wurde noch heraus geputzt, so dass Ende Mai alles fertig war. Danach begannen die Vorbereitungen für die Einweihung, in die viele fleißige Helfer mit eingebunden waren. Die Einweihung erfolgte durch Professor Alfred Hierold in Konzelebration mit Pfarrer Most, Pfarrer Hermann Schötz und Prälat Hermann Hierold. Dank galt auch Diakon Herbert Sturm."Beim Einweihungsfest ist nicht der große Gewinn übrig geblieben", informierte der Sprecher weiter. Dafür verbuchte der Verein aber 5500 Euro Spenden. Baier bezifferte die Gesamtkosten für den Bau der Kapelle auf 164 809 Euro. Nach Abzug der Geld- und Materialspenden sowie der Eigenleistungen von 58 000 Euro und der Zuschüsse von Bistum und der Pfarrei Moosbach verbleiben 25 381 Euro, die der Kapellenförderverein aufbringen muss. Über Ausgaben und Einnahmen berichtete Tanja Köppl. 7000 Euro gingen im zurückliegenden Jahr an Spenden ein.Pfarrer Most erinnerte an die Kapellenweihe "mit einem wunderbaren Wetter und vielen Gästen". Er gratulierte nochmals der ganzen Mannschaft, die das Fest auf die Beine gestellt hatte. Der Seelsorger bezeichnete Vorsitzenden Baier als Motor und Hauptorganisator, die Kapelle als "einen großen Gewinn für das ganze Dorf und eine Verbesserung des Ortsbilds".Für Bürgermeister Hermann Ach ist die neue Kapelle ein Aushängeschild des Dorfs. "Eure 4323 Stunden an Eigenleistungen sind eine sagenhafte Leistung", freute sich der Rathauschef. Er lobte und dankte Baier und dessen Team für die harmonische Zusammenarbeit.Die alte Kapelle habe ausgedient. 2018 sollen die Entweihung und der Abriss erfolgen. "Die Arbeiten im Dorf werden nicht ausgehen." Ach bat weiterhin um Unterstützung. Baier überreichte dem Bürgermeister abschließend noch ein Kapellenbild als Erinnerungsgeschenk.