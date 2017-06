Vermischtes Moosbach

08.06.2017

18

0 08.06.201718

Viele Glückwünsche zum 90. Geburtstag

Ödpielmannsberg. (gi) Auf ein gesegnetes Alter von 90 Jahren blickt die rüstige Mathilde Kappl zurück. Viele Glück- und Segenswünsche bekam sie von ihrem Mann Johann sowie ihren Kinder mit Familien. Dazu war auch Tochter Monika mit Familie aus München gekommen. Die besten Wünsche für den weiteren Lebensweg überbrachten auch Pfarrer Josef Most und Bürgermeister Hermann Ach .Die Jubilarin wurde als Mathilde Koller in Unterlind geboren und ist mit drei Schwestern aufgewachsen. Mit 15 Jahren kam sie in das Elternhaus ihrer Mutter Maria , geborene Steger, nach Ödpielmannsberg zu Tante Monika und Onkel Josef Woppmann , die keine Kinder hatten. 1956 heiratetet sie Johann Kappl aus Etzgersrieth. Die Kinder Monika und Josef komplettierten die Familie. Freude und Stolz sind die Enkel Martin und Thomas aus München sowie Andreas und Carina im Hause. Inzwischen erfreuen auch die zweijährige Urenkelin Josephine und der zehn Wochen alte Benedikt aus München die Urgroßeltern.Nach der Heirat übernahmen Mathilde und Johann Kappl das landwirtschaftliche Anwesen in Ödpielmannsberg. Das Ehepaar baute den Steger-Hof zu einem landwirtschaftlichen Betrieb aus, den seit 1989 Sohn Josef und Schwiegertochter Christine führen.