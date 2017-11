Vermischtes Moosbach

27.11.2017

7

0 27.11.2017

Die Geschichtsforschung zur Burg Treswitz geht bisher davon aus, dass die ersten Nachweise über Bautätigkeiten aus dem Jahr 1520 stammen. Nun liegen neue Erkenntnisse vor.

Gezimmerter Wasserzulauf

Zwei Pferde erblindet

4000 Schindeln

Burgtreswitz. Die Ursprünge der Burg Treswitz gehen auf die Grafen von Sulzbach ins 12. Jahrhundert zurück. In der Hussitennot wurden die Ämter Pleystein und Treswitz zu einem Doppelamt zusammengelegt. Aus den Aufzeichnungen des damaligen Kastners (Kämmerers) von 1427 gehen bereits Baumaßnahmen wie Reparaturen an den Mauern und Erkern hervor.Ab dem 16. Jahrhundert nehmen die Tätigkeiten im Schloss rasant zu. Die Quellen vermitteln einen ungefähren Eindruck von der damaligen mittelalterlichen Veste mit dem hohen Turm, dem gedeckten Wehrgang oder der Zugbrücke über dem wassergefüllten Graben.1520 reparierte Zimmermann Engelhart die Zugbrücke und baute eine neue Scheibe zum Aufziehen der Brücke ein. Vor dem Besuch des Kurfürsten Friedrich II. (1525) gab es einige Reparaturen. In diesem Jahr wurde auch am Tor gebaut. Es wies noch die mittelalterlichen Sicherungseinrichtungen auf. Der Zimmermann fällte Eichen und fertigte aus den Stämmen die Torschwellen sowie ein Fallgatter vor der Brücke. Ein Schmied lieferte die Eisenbeschläge und auch die Kette zum Aufziehen. 1522 ließ Pfleger Jörg von Brand einen Wasserzulauf zimmern. Außerdem wurden ein Fischbehälter und eine Tränke hergestellt. Die obere Stube und die Torstube besaßen schon Fensterglas.1522 befand sich der Pferdestall in der Hauptburg. Jörg von Brand ließ darin zwei Fenster einbauen, denn zwei Pferde waren wegen der Finsternis erblindet. 1523 benötigte der Pfleger die Leistungen des Schmieds für das Burggefängnis. Es war im 16. Jahrhundert noch in der Burg, später außerhalb in Amtsknechthaus, untergebracht. Im selben Jahr repartierte der Altentreswitzer Zimmermann Thoman das Dach oberhalb des Torstüberls. Damit wurde erstmals die Existenz des Dachbodens belegt.1524 taucht erstmals der "Hohe Turm" der Burg in den Unterlagen auf. Belegt wird auch, dass auf dem Turm eine kleine Kanone zur Verteidigung der Burg stand. Jörg von Brand ließ bereits 1523 vom Burgtreswitzer Schmied Hans die Kugeln dafür anfertigen. Das Roheisen lieferte das Altentreswitzer Hammerwerk. 1524 wurde ein Wachhaus errichtet. Der Holzbau wurde mit einem Kachelofen ausgestattet. Eine komplette Neuverglasung erhielt 1524 das Zimmer über dem Tor. Kunz, der Glaser aus Waidhaus, lieferte dazu venezianische Scheiben und Fensterblei.Das äußere Tor wird erstmals 1525 erwähnt. Damals ließ man ein neues Portal mit drei Torsäulen aus Holz machen. Außerdem wurde das renovierte äußere Tor mit einem Schindeldach versehen. 1528 wurde auch das Hauptgebäude mit Schindeln und das Dach oberhalb der Registratur mit Holzschindeln gedeckt.Es entstand ein feuersicherer Raum mit Gewölbe als Amtregistratur. Der Maurermeister Linhart Waltzkircher baute das Gewölbe in einem Raum neben der neuen Stube. Nicht uninteressant ist der Vermerk, dass die gebogenen Holzteile des Gerüsts nach Fertigstellung einem Büttner verkauft worden sind. 1529 wird die Existenz eines Wehrgangs auf der Hauptburgbefestigung erneut nachgewiesen. Der Pleysteiner Zimmermeister Jörg Bär hatte ihn gebaut. Die Außenseite der Mauerbedachung erhielt eine Flachziegeldeckung. Die 4000 Schindeln für die Hofseite kamen aus Waidhaus.In den Baurechnungen des frühen 16. Jahrhunderts und in denen aus der Zeit unmittelbar vor der Zerstörung der Burg 1634 werden zahlreiche Räumlichkeiten der alten Burg erwähnt. 1628 gab es eine neue Amtsstube, in der sich ein Kasten mit 44 Schubladen befand. Es existierten Wohn- und Nebenstuben, Kindsstuben und die große Stube mit einer langen Tafel und anderen Tischen. Daneben befanden sich auch repräsentative Räume, wie ein Saal, die Fürstenstube und eine Ritterstube in der Burg. Durch die Einquartierung von Soldaten im Dreißigjährigen Krieg wurde das Mobiliar stark beschädigt und zum Teil unbrauchbar.