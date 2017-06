Vermischtes Moosbach

Die neue Dorfkapelle in Gebhardsreuth ist eingeweiht. Für Prälat und Professor Dr. Alfred Egid Hierold ist der Bau ein Zeichen gegen den Trend der Zerstörung von Kirchen.

4300 Helferstunden

Zum Glauben stehen

Gebhardsreuth. (gi) Hierold segnete die St.-Anna-Kapelle am Sonntag. Weit über 20 Vereine mit Fahnen aus der Gemeinde und Nachbarorten waren gekommen, um das große Werk der Dorfgemeinschaft zu bestaunen. Die "Straßenmusikanten" begleiteten die Teilnehmer zum Kirchlein. Dort feierte Prälat Hierold mit Geistlichem Rat Josef Most, dem Ruhestandspfarrer Hermann Schötz und Prälat Hermann Hierold aus Regensburg den Festgottesdienst.Hierold sprach von einem bemerkenswerten Ereignis. Kirchenneubauten seien heute sehr selten. Eher werden sie geschlossen oder umgewidmet, auch wenn sie nicht baufällig sind. Es fehlen die Gläubigen. Statt Kirchen werden heute Moscheen gebaut. Besonders in Frankreich verfallen immer mehr Kirchen.In Gebhardsreuth haben sich die Bewohner zusammengetan und eine tolle Leistung, den Neubau einer Ortskapelle, geschafft. Sie sei ein Schmuckstück für Landschaft und Kultur. Hierold bezeichnete die Kapelle als ein Zeichen der Nähe Gottes. Sie sei ein besonderes Haus unter den Häusern des Dorfs, schon in Konstruktion und Ausstattung. Anschließend segnete er die Kapelle und besprengte sie mit Weihwasser.Die "Straßenmusikanten" begleiteten den Gottesdienst. Die Lesung trug Schwester Angelika Summer aus den USA vor. Sie macht derzeit Heimaturlaub. Die zweite Vorsitzende des Katholischen Frauenbunds Moosbach, Marga Braun, sprach die Gabenprozession zur Segnung. Im Anschluss dankte der Vorsitzende des Kapellenfördervereins, Reinhold Baier, allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Er sprach vor allem den Einsatz der Frauen und Männer mit mehr als 4300 ehrenamtlichen Stunden an.Eigentümer der Kapelle ist der Markt Moosbach. In dieser Eigenschaft begrüßte Bürgermeister Hermann Ach beim Frühschoppen im Festzelt alle Gäste, vor allem Staatssekretär Albert Füracker vom Finanz- und Heimatministerium. Ach begrüßte auch das Künstlerehepaar Lilo und Max Fischer aus Neustadt/WN, das den Innenraum der Kapelle gestaltet hatte.Ach sprach auch die Probleme mit dem Amt für Denkmalpflege an, das den Abbruch der alten Kapelle abgelehnt hatte. "Ihr habt die Lebendigkeit des Dorfs unter Beweis gestellt", dankte er allen Bewohnern für ihren Einsatz. "Kirchen werden sicherlich auch noch im 21. Jahrhundert gebraucht, denn Kirchen haben ihren Platz in unserem Leben", war er zuversichtlich.Füracker machte Gemeinderätin Erika Sauer für seine Anwesenheit verantwortlich. "An so einem Festtag gehört ein Staatssekretär nach Gebhardsreuth", hielt Sauer ihm vor, und so musste er kommen. Füracker dankte Baier, der ein halbes Jahr in der Kapelle gearbeitet habe. Füracker forderte alle auf, zu ihrem Glauben zu stehen."Wir selbst haben immer noch zu entscheiden, ob unser Land auch künftig christlich geprägt ist", erklärte er unter Beifall. In Vertretung des Landrates schwärmte Kreisrat Stefan Oetzinger von dem gelungenen Werk. Den Bau, den Platz und die Innenausstattungen nannte er optimal.Die Festlichkeiten begannen am Samstag mit der Totenehrung. Mit den "Straßenmusikanten", Ach, Kreis- und Gemeinderäten und Altbürgermeister Hans Roßmann zogen alle zur Kapelle. Geistlicher Rat Most betete für die Verstorbenen der Ortschaft. Baier bezeichnete es als gute Tradition und Gepflogenheit, dass bei Beginn von Feiern an die Toten des Dorfes gedacht wird. Im Festzelt sorgte dann die "Neisteder Zoiglmusi" für Stimmung.