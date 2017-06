Vermischtes Moosbach

09.06.2017

Das kleine Gebhardsreuth feiert am Wochenende mit der Segnung der Dorfkapelle St. Anna ein großes Fest. Prachtstück des Kirchleins ist der Innenraum, den ein einheimischer Künstler gestaltet hat.

Gebhardsreuth. (gi) Dank des 2011 gegründeten Kapellenfördervereins wird für die Einwohner ein Traum wahr. Die Mitglieder leisteten mehr als 4000 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Mit Geld- und Materialspenden errichteten sie das rund 120 000 Euro teuere Gotteshaus.Mittelpunkt ist der von Kunstmaler und Bildhauer Max Fischer aus Neustadt/WN gestaltete Innenraum. Die Kapellenfenster sind nach den Motiven "Auferstehung", "Himmelfahrt Jesus Christus", "Wirken des heiligen Geistes" und "Gottesmutter Maria" gestaltet. Im Altarbild spricht der Künstler den Eckstein des christlichen Glaubens an, die Auferstehung Jesus Christi."Christus ist der Erste der Entschlafenen, der von den Toten auferstanden ist", will Fischer damit sagen. Die Holzskulptur zeigt Jesus nicht als Leidenden, sondern stellt nur seine Wundmale dar. Geistlicher Rat Josef Most spricht von einem "Meisterstück der Zusammenarbeit und Hilfsbereitschaft" der Bevölkerung von Gebhardsreuth.Am Samstag, 10. Juni, treffen sich die Vereine um 19 Uhr zur Aufstellung für den Kirchenzug und zur Totenehrung. Gegen 20 Uhr steigt der Zeltbetrieb mit der "Neisteder Zoiglmusi". Im Laufe des Abends erfolgt auch die Preisverleihung für die Marktmeisterschaft der Schützenvereine. Der Festsonntag, 11. Juni, beginnt um 8.30 Uhr mit der Aufstellung zum Kirchenzug. Um 8.45 Uhr ist Anschießen durch die Moosbacher Böllerschützen. Um 9 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit Segnungsfeier der neuen St.-Anna-Kapelle durch Prälat und Professor Dr. Alfred Egid Hierold.Anschließend geht es mit dem Frühschoppen und den "Straßenmusikanten" weiter. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Der Festbetrieb mit Musikantentreffen startet um 14 Uhr. Zu jedem Getränk gibt es ein Freilos. Ab 20 Uhr ist die Verlosung.