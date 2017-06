Vermischtes Moosbach

01.06.2017

Goldene Hochzeit feierten Johann und Veronika Seiler , geborene Frischholz. Kennen und lieben gelernt haben sie sich bei der OWV-Volkstanzgruppe. Johann Seiler war deren Mitbegründer. Am 27. Mai 1967 traute der damalige Pfarrer Josef Fromm das Paar in der Pfarrkirche. Die standesamtliche Hochzeit war einen Tag vorher in Moosbach.

Einen großen Schicksalsschlag hatten sie gleich drei Tage nach der Vermählung zu verkraften. Veronika Seiler stürzte vom Heuboden, ist seitdem querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. Stolz sind die beiden auf ihre drei Kinder Ulrike , Angelika und Andrea sowie die elf Enkel. Glückwünsche zum 50. Hochzeitsjubiläum überbrachten Pfarrer Josef Most , Bürgermeister Hermann Ach und Nachbarn.Veronika Seiler wurde in Burgtreswitz geboren und wuchs mit ihrer jüngeren Schwester Sieglinde im elterlichen Bauernhof auf. Nach der Schulzeit absolvierte sie eine Ausbildung in der Haushaltungsschule in Obertruhbach. Sie arbeitete anschließend im Gasthof Bodensteiner in Moosbach und später noch in der Hosenfabrik Hölzl in Vohenstrauß.Johann Seiler wurde am in Moosbach geboren und wuchs mit seinem jüngeren Bruder Josef auf. Nach der Schulzeit lernte er Schreiner im Betrieb seines Vaters Andreas Seiler . Er übernahm den elterlichen Hof und betrieb dann die Landwirtschaft, später im Nebenerwerb. Bis zum Ruhestand arbeitete er 19 Jahre in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb in Eslarn.Der jung gebliebene Rentner pflegt sein Hobby mit Kleintieren und der Waldarbeit. Auch die fünf Enkel im Haus bringen Leben auf den Remmererhof.Langeweile kennt der Jubilar nicht. Überall, wo der Opa gebraucht wird, ist er zur Stelle und unterstützt so die Töchter mit ihren Familien. Außerdem ist der "Remmerer-Hans" kein Unbekannter in den Vereinen. Seit der Schulzeit ist er bei den Schützen und seit 1961 aktiver Sportschütze. Er hat schon zahlreiche Auszeichnungen gewonnen. 1973 war er Oberpfalz-Meister mit der Luftpistole.