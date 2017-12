Vermischtes Moosbach

29.12.2017

Der Elternbeirat des Moosbacher Kindergartens freut sich über ein großzügiges Weihnachtsgeschenk. Der Verein Mühlschleif-Haisl hat seine Kasse leer geräumt.

Das Gremium um Vorsitzenden Andreas Hofmeister bekam von den Verantwortlichen einen Scheck über 4000 Euro. Dem Verein ist es wichtig, in die Zukunft des Nachwuchses zu investieren."Für die Kinder ist das Geld gut angelegt", sind zweiter Vorsitzender Daniel Hartinger, Kassier Peter Bodensteiner, Schriftführer Anna Hartinger und Vorstandsmitglied Georg Höger sicher. Das Geld stammt aus dem Erlös des Open-Airs vom "Naschn Pfinsta" des Vereins.Zu einer weiteren Open-Air-Auflage wird wieder am "Naschn Pfinsta" 2018 mit den "rosa Glücksbärchis" gestartet. Hofmeister dankte im Namen der Kinder und des Elternbeirats für die Spende. Das Gremium will die 4000 Euro in eine Kletterwand für den Turnraum im Kindergarten sowie neue Spielgeräte für den Garten investieren.