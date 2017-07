Vermischtes Moosbach

Vor rund 300 Jahren gab es einen Friedhof an der Pfarrkirche in Moosbach. Durch eine neue Steintafel will der Heimatkundliche Arbeitskreis daran erinnern.

An die Toten des alten Friedhofs verweist eine Steintafel mit der Aufschrift "Zum Gedenken der bis zum 17. Jahrhundert auf diesem Kirchhof begrabenen R. I. P." Im Zuge der Außenrenovierung der Pfarrkirche wurde die vom Steinwerk Rappl gefertigte Granittafel vor einigen Tagen neben dem Eingang zur Sakristei angebracht.Bei den Arbeiten wurde immer wieder auf Gebeine gestoßen, die in den neuen Friedhof an der Straße zur Wieskirche umgebettet wurden. Bis ins 17. Jahrhundert gab es in Moosbach nur einen Friedhof, den an der Pfarrkirche. Ab 1630 ist ein zweiter, der St.-Wolfgang-Friedhof in Nähe der Wieskirche erwähnt. Seit der Reformationszeit durfte nur noch der neue und jetzige Gottesacker benutzt werden.Viele Grabmäler wurden damals umgebettet, darunter das des früheren Hammermeister Hans Pleyer aus Gröbenstädt oder der Bäckerfamilie Portner aus Moosbach. Beide Grabplatten sind an der Friedhofmauer angebracht.Der alte Friedhof an der Pfarrkirche geriet im Laufe der letzten 300 Jahre in Vergessenheit. Die neue Steintafel an der Pfarrkirche soll aber wieder daran erinnern. Die Steintafel wurde auf Initiative des Heimatkundlichen Arbeitskreises (HAK) Moosbach gesetzt.