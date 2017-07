Vermischtes Moosbach

26.07.2017

7

0 26.07.2017

"Schule ist nicht nur ackern und schuften - Schule ist viel mehr", lautet das Motto beim Sommerfest der Moosbacher Bildungseinrichtung. Ein vielseitiges Angebot an Darbietungen aus dem künstlerischen, musischen und sportlichen Bereich erfreut die Gäste.

Rektorin Ulrike Uhlmann begrüßte dazu auch viele Eltern und Großeltern. Die einzelnen Klassen der Trautwein-Grundschule führten ihre Beiträge auf. Den Auftakt machte die erste Klasse mit dem Sockentheater "Chor der Tiere" unter der Leitung der Lehrerinnen Susanne Staudinger und Britta Bauer. Die Kinder ließen hinter einem Tuch die Tiere hervorschauen und dazu gaben sie ein Stimmenkonzert. Die Katzen miauen, Frösche quaken, Hühner gackern, Hähne krähen und sogar ein Elefant war dabei. Am Schluss vereinten sich die Tierstimmen."Salibonani" rief die vierte Klasse immer wieder im Chor und trommelte als Percussionsgruppe. Das heißt soviel wie "Guten Morgen", sagte Lehrerin Uhlemann. Die Aufführungen auf der Bühne folgten dann Schlag auf Schlag. Nach dem Lied "Schni-Schna-Schnappi, Schnappi Schnappi Schnapp. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil" schwangen die Buben und Mädchen der zweiten Klasse von Lehrerin Roswitha Mühlhofer das bunte Tuch nach der Fallschirm-Choreographie.Natürlich gab es immer wieder Szenen-Applaus. Einen Sketch "Die Großschreibung" gab die dritte Klasse von ihrer Klasslehrerin Maria Elberskirch zum Besten. Dabei spielte ein Bub einen Schüler der Probleme mit der Klein- und Großschreibung hatte. Das dies nicht einfach ist, dass wissen auch die Lehrer und Eltern.Eine Schülerin spielte die Klasslehrerin. Ein Bub hatte dazu seine eigene Vorstellung zur Groß- und Kleinschreibung, was die Zuhörer lustig fanden. Akrobatik zeigte die vierte Klasse: Überschläge, Salti und Sprünge, Handstand, Flieger, Brücke oder Pyramide. "Alles schaut spielerisch aus, aber dahinter steckt viel Übung mit Lehrerin Britta Bauer", bemerkte Uhlemann. Einen Abschieds-Rap führte dann noch die vierte Klasse nach dem Lied "Nehmt Abschied Freunde" auf.Aus den Konfettikanonen regnete es Goldblättchen. Als Dankeschön erhielten die jungen Künstler viel Beifall von den Zuschauern. Schließlich wechseln die Mädchen und Buben aus der 4. Klasse in die Mittelschule nach Vohenstrauß oder eine weiterführende Schule nach Vohenstrauß oder Oberviechtach. Mit einem leckeren Büfett von süß bis pikant und Getränken sorgte der Elternbeirat für Stärkung.