Vermischtes Moosbach

27.12.2017

Bei der Weihnachtsfeier der Moosbacher Trautwein-Grundschule ist einiges geboten. Zwischen Schneeflocken, Papiersternen und Christbäumen treten auch kleine Turn-Wichtel auf.

"Alle Jahre wieder", stimmte die Instrumentalgruppe unter Leitung von Musikschulleiter Wolfgang Ziegler zur Weihnachtsfeier der Trautwein-Grundschule für Eltern und Senioren der Gemeinde in der voll besetzten Turnhalle ein. Damit entfiel der bisherige Seniorennachmittag. Rektorin Ulrike Uhlemann begrüßte die Zuschauer.Mit frischen Stimmen sang der Schulchor das Winterlied "Schneeflocken", begleitet von Ziegler am E-Piano. Die erste Klasse von Lehrerin Roswitha Mühlhofer ließ die Tiere an der Krippe sprechen. Außerdem schneite es Papiersterne. "Ein kleines Licht" hieß die Darbietung der Kinder aus der zweiten Jahrgangsstufe von Susanne Staudinger. Alle hielten dazu ein Licht in der Hand. "Ein Weihnachtsbaum zu sein, das ist fein", erfuhren die Zuhörer bei der Präsentation der dritten Klassen mit dem "Tannengeflüster" von Uhlemann. Weiter spielten die Schüler die Geschichte "Der kleine Hirte", der alles verschenkte und auch den Räuber bekehrte. Am Ende kamen alle dann zur Krippe.Der Schulchor aus Bela nad Radbuzou brachte sich mit tschechischen Weihnachtsliedern ein. Ferner zeigten die Erst- und Zweitklässler mit ihrer Lehrerin Anna Ulmanova, dass Tschechischlernen Spaß macht. Mit moderner Musik ("Christmas tree") wussten die "Musketiere" der Mittagsbetreuung mit ihren Leiterinnen Vanessa Rudloff und Erika Zenk zu gefallen. Sie brachten weiter das Lied "Ein bisschen Frieden" von Nicole zu Gehör.Mit dem Gedicht "A Weihnachtsg'schenk" unter Leitung ihres Klassenlehrers Martin Filchner wusste die vierte Jahrgangsstufe über Geschenke, die es nicht zu kaufen gibt, zu berichten. Außerdem führten sie einen Sternentanz unter Leitung von Jutta Reinisch und Schulbegleiterin Daniela Hüllmandl auf. Zwischen den Darbietungen spielte die Steirischen-Gruppe und der Schulchor sang. Zum Schluss trat die dritte Klasse als turnende Wichtel unter der Leitung von Sportlehrerin Britta Bauer auf. Für alle Darbietungen gab es großen Applaus. In der Pause waren alle Besucher zu Kaffee, Punsch, Getränken sowie Gebäck und Häppchen eingeladen, gespendet von den Eltern und dem Elternbeirat.