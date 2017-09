Vermischtes Moosbach

21.09.2017

Als Christel Krüger kam sie am 18. September 1937 in Berlin Charlottenburg zur Welt. Die gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitete dann bei der Post. Am 23. August 1959 heiratete sie den Postbeamten Günter Dombrowski . Die Kinder Michael und Sabine komplimentierten die Familie. Stolz ist die Oma auf sechs Enkel, die am Wochenende zur Jubelfeier anreisen.Die Dombrowskis waren schon Urlaubsgäste in Moosbach. Weil es ihnen so gut gefallen hat und die Freundin der Jubilarin, Brigitte Sonnenburg , bereits hier wohnte, entschlossen sie sich, hier ein Haus zu bauen, in das sie 1976 mit den Eltern der Jubilarin zogen.Dombrowski war viele Jahre auch beim Kegelclub Blau-Weiß aktiv. Seit einigen Jahren ist sie jedoch gesundheitlich angeschlagen. Der Pflegedienst des Roten Kreuzes und ihr Mann kümmern sich um sie. Auch Sohn Michael im Hause und Tochter Sabine in Vohenstrauß sind immer für liebe Mutter da.