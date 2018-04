Vermischtes Moosbach

06.04.2018

Er mähte mit seinem Wagen im weiteren Verlauf ein Verkehrszeichen um und blieb am Wasserdurchlass bei der Einmündung nach Grub hängen. Dadurch wurde das Fahrzeug regelrecht auf die Straße zurückkatapultiert und überschlug sich. Der Unfallfahrer konnte sich aus dem total demolierten Wrack, das auf dem Dach quer über die Fahrbahn liegen blieb, noch selbst befreien. Unmittelbar hinzukommende Verkehrsteilnehmer meldeten den Unfall der Integrierten Leitstelle in Weiden. Die Disponenten schickten umgehend Notfallmediziner Werner Duschner, die BRK-Rettungskräfte und die Feuerwehren aus Moosbach, Pleystein und Vohenstrauß los, da zuerst von zwei eingeklemmten Personen die Rede war.Auf der Anfahrt konnten die Floriansjünger aus Pleystein und Vohenstrauß jedoch bereits wieder abdrehen. Während der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten aus Vohenstrauß sperrten die Moosbacher Feuerwehrleute den Unfallort komplett für den Verkehr ab und leiteten die Fahrzeuge um.Nachdem bei dem Unfallfahrer der Verdacht auf Alkohol bestand, leiteten die Beamten das übliche Prozedere mit einer Blutentnahme ein. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 5000 Euro. Aufgrund des massiven Bankettschadens und des abgebrochenen Verkehrszeichens wurde auch die Straßenmeisterei verständigt. Kreisbrandinspektor Johann Rewitzer aus Pleystein und Kreisbrandmeister Thomas Kleber aus Eslarn waren ebenfalls am Unfallort.