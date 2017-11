Vermischtes Moosbach

"Ehe für alle?" Dieser Frage geht der Moosbacher Kirchenrechtler, Professor Alfred Hierold aus Bamberg, in einem Info-Abend auf den Grund.

Die Geschlechterdifferenz von Mann und Frau und ihre gegenseitige Ergänzungsfähigkeit zählen zum Reichtum der Schöpfung. Professor Alfred Hierold

"Die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen." Dieser seit 1. Oktober geltende neue Wortlaut im Paragraf 1309 des Bürgerlichen Rechts war Thema der gut besuchten Veranstaltung im Pfarrheim. Hierold hatte dazu viele Anmerkungen aus rechtlicher und theologischer Sicht.Er schilderte die Entwicklung des Eherechts vom Inkrafttreten des Grundgesetzes bis in die heutige Zeit. Nach der Aufhebung des strafrechtlichen Totalverbots von männlicher Homosexualität 1969 gab es schrittweise neue Überlegungen. 1993 hatte das Bundesverfassungsgericht es abgelehnt, die Ehe für Homosexuelle von Verfassung wegen zu öffnen, und überließ es dem Gesetzgeber, weitere Schritte einzuleiten.Mit der Einführung der Lebenspartnerschaft erfolgte aber ein grundlegender Wandel des Eheverständnisses. Die Bevölkerung unterschied nicht mehr zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft, beides wurde einheitlich als "heiraten" bezeichnet. Es gab keinen Unterschied mehr zwischen "verheiratet" und "verpartnert". In den Medien wurde Propaganda für gleichgeschlechtliche Paare gemacht.2009 eröffnete der Bundestag mit dem Transsexuellengesetz schließlich im Fall einer Geschlechtsumwandlung die Möglichkeit gleichgeschlechtlicher Ehen. Den vorläufigen Schlusspunkt dieser Entwicklung setzte dann die Regelung zum 1. Oktober diesen Jahres. 393 der 623 Abgeordneten im Parlament hatten dem Gesetzentwurf zugestimmt.Anders sieht die katholische Kirche die Sache. "Nach dem kanonischen Recht können nur Mann und Frau einen Ehebund schließen, der zur Würde eines Sakraments erhoben wurde. Darum gewähren sich Mann und Frau, die in der Ehe nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch, in inniger Verbundenheit gegenseitige Hilfe und gegenseitigen Dienst. Die Geschlechterdifferenz von Mann und Frau und ihre gegenseitige Ergänzungsfähigkeit zählen zum Reichtum der Schöpfung", erklärte Hierold.Er nannte die Ehe eine monogame, unauflösliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, die für die Zeugung und Erziehung von Kindern offen ist. Der Kirche bleibe derzeit nur, in der Verkündigung und in ihrem Verhalten für diese Sicht der Ehe zu werben und, wo es angebracht ist, zu kämpfen. Dabei gehe es nicht um Diskriminierung sondern um die realistische Sicht der Dinge.In der anschließenden Diskussion brachten die Teilnehmer viele Anliegen vor. Hierold bejahte die Frage von Pfarrer Josef Most, ob homosexuelle Paare gesegnet werden können, denn es handle sich dabei nur um eine Segnung. Einige Zuhörer wünschten außerdem die Einschaltung des Verfassungsgerichts durch die Kirche. Der Referent erklärte unmissverständlich, dass die Kirche als Institution gar nicht klagen könne.Kann ein gleichgeschlechtliches Ehepaar kommunizieren? Hierold bejahte diese Frage, da niemand in der Öffentlichkeit diskriminiert werden dürfe. "Es müssen schon beweisbare Dinge vorliegen, um jemand von der Kommunion auszuschließen." Da wirke auch das Beichtgeheimnis hinein, warnte der Sprecher. Auch der Papst wünsche, dass jeder einzelne Fall angesehen werde. Die letzte Entscheidung liege aber bei den Betroffenen selbst, die auf die letzte Instanz, nämlich das Gewissen, hören müssen.