Vermischtes Moosbach

28.11.2017

Burgtreswitz. Der 11. Weihnachtsmarkt im Schloss am Samstag, 9. Dezember, von 15 bis 20 Uhr und Sonntag, 10. Dezember, von 13 bis 19 Uhr wirft schon seine Schatten voraus. Helfer des Fördervereins Schloss Burgtreswitz, der Feuerwehr und viele Bewohner stellen Weihnachtsbuden auf, dekorieren Christbäume, Zufahrtswege und Plätze sowie die Innenräume des Schlosses. Auch der große Christbaum vor dem Haupttor steht bereits. Der Vorsitzende des Fördervereins, Peter Garreiss, freut sich über die Mitarbeit. Die Besucher erwartet ein buntes Markttreiben mit alter Handwerkskunst sowie reichlich Essen und Getränken. Das Christkind kommt am Samstag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr, spricht zu den Kindern und verteilt an sie kleine Gaben. Am Sonntag um 15.30 Uhr liest Helene Rolle in der Dorfkirche weihnachtliche Geschichten. Dazu spielt Horst Beugler aus Vohenstrauß mit der Zither. An beiden Tagen ist ein kostenloser Shuttlebus im Halbstundentakt zwischen Moosbach und Burgtreswitz unterwegs. Haltestellen sind in Moosbach beim Raiffeisen-Lagerhaus, am Marktplatz sowie am Parkplatz der Firma Zippel und in Burgtreswitz aus Moosbach kommend vor der Brücke, an der Dorfkirche sowie aus Vohenstrauß kommend beim Landwirt Georg Kick. In beiden Orten stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Bild: gi