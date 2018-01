Bei Bedarf immer zur Stelle

Freizeit Nabburg

"Wir sind jederzeit bereit, in Deutschland und weltweit zu helfen": Das betont Ilona Knecht-Jesberger, Leiterin der THW Regionalstelle Schwandorf, in der Jahresabschlussversammlung des Ortsverbandes Nabburg. Ortsbeauftragter Dietmar Bleistein zieht eine ausführliche Bilanz.

Neue Helfer gewinnen

Einsatz nach Hurrican

Ehrungen beim THW Für Dienstjubiläen wurden ausgezeichnet: 10 Jahre Jonas Gebhardt (Gruppenführer), 20 Jahre Simone Süß und 25 Jahre Benno Lindermeier. Für seinen Auslandseinsatz wurde Dietmar Bleistein geehrt. Die Helferehrungen gingen in Gold an Stefan Pamler (für erbrachte Einsätze), Florian Pscheidl (Hochwassereinsätze, Ideenreichtum, Verpflegung, Küche) und Ingo Wegmann (Hochwassereinsätze, Verpflegung, Küche) sowie in Gold mit Kranz an Alexander Trautner (Stellvertretender Ortsverbands-Beauftragter, fast 30 Jahre im Ortsverband Nabburg, hohes Engagement, Ausbildungsbeauftragter). (eya)

Ortsbeauftragter Dietmar Bleistein berichtete, dass im vergangenen Jahr in der Region keine Hochwassereinsätze erforderlich wurden, man auch bei Sturmereignissen glimpflich davon gekommen sei. Nichts desto trotz absolvierte die THW-Mannschaft mehrere tausend Einsatzstunden. Die Bilanz schließt mit insgesamt 69 Einsätzen ab. Darunter waren 53 im Zuge der Autobahnbereitschaft, 13 Alarmierungen über die Integrierte Leitstelle bei Verkehrsunfällen, zwei technische Hilfeleistungen sowie ein Auslandseinsatz (angefordert von der EU) notwendig. Gesamt machte dies 2863 Einsatzstunden aus.Um die Anforderungen professionell abarbeiten zu können, bedarf es einer fundierten und routinierten Ausbildung. Gezielte Vorbereitung auf mögliche Einsatzszenarien schütze auch vor der eigenen physischen und psychischen Überlastung jeder Einsatzkraft. Hierzu wurde im Technischen Zug wieder einiges getan. 3175 Helferstunden in den Einheiten (Standort-Fachausbildung) waren insgesamt notwendig. Ausbilder Michael Schubert konnte fünf Helferanwärter zum erfolgreichen Abschluss der Grundausbildung gratulieren. Zudem fanden Fachlehrgänge, eine Störfallübung und eine Drei-Tages-Übung im Steinbruch Dürnersdorf statt. Besonders erfreut zeigte sich Bleistein über den stetig engagierten Einsatz der Jugend.Das THW setzte sich zeitintensiv auch für gesellschaftliche Aktivitäten wie Christbaum-Sammelaktion und Mitwirkung beim Tonart-Festival ein. Die beachtliche Summe an 26 100 Dienststunden schlägt hier zu Buche. Mit einem Schnitt von 251 Stunden je Helfer liegt der Ortsverband somit weit über dem Bundesdurchschnitt.Ilona Knecht-Jesberger, Leiterin der Regionalstelle Schwandorf, zollte dem Ortsverband Anerkennung. Es seien neben der Routine-Arbeit viele weitere Aufgaben und Herausforderungen, vor allem in der Einsatzvorbereitung, erfolgreich vorangetrieben worden. Um für anstehende Veränderungen gewappnet zu sein, gehe es darum, Helfer dafür zu begeistern, neue motivierte Menschen zu finden, die trotz der derzeitigen immer undurchsichtigeren politischen Weltlage bereit sind, jederzeit in Deutschland und auch weltweit zu helfen. Die Mitarbeiter in der Regionalstelle sollen das Ehrenamt so entlasten, damit im Ortsverband Nabburg mehr Augenmerk auf die grundlegenden Aufgaben, wie der Ausbildung, Einsatzvorbereitung und Helfermotivation gelegt werden kann. Nicht außer Acht lassen dürfe man den Zuspruch zum THW aus der Politik im Land und Bund. Der Zuwachs an Mitteln und Stellen ermögliche dies.Im Anschluss nahm Ilona Knecht-Jesberger die Ehrungen von Dienstjubilaren sowie Helferehrungen vor. Hierbei verlieh sie Dietmar Bleistein die Urkunde für seinen Auslandseinsatz in 2017. Dieser wurde seinerzeit als EU-Experte auf die östliche Karibikinsel Dominica entsandt, um als Schnelleinsatzkraft nach den heftigen Hurrikan- bzw. Wirbelstürmen "Maria" und "Irma" vor Ort Sofort-Hilfe zu leisten. Für seinen außerordentlichen Einsatz und sein großes Engagement erhielt er diese hohe Auszeichnung verliehen.Bürgermeister Armin Schärtl hob es in seiner Ansprache als besonders lobenswert hervor, dass bei schweren Unfallereignissen in der Region im vergangenen Jahr ausnahmslos auf die hohe Verlässlich- und Funktionsfähigkeit des THW gebaut werden konnte, welches auch in extrem belastenden Einsätzen stets qualifizierte Unterstützung garantierte. Seine Gratulation galt auch den Jubilaren, die mit ihrer jahrelangen Treue die wichtige Rolle der Unverzichtbarkeit unterstrichen. "Das THW hat einen sehr guten Job im Jahr 2017 geleistet - Glück auf für 2018", beflügelte Schärtl die Mitglieder. Der Ortsverband Nabburg freut sich über Interessierte und Neumitglieder. Wer Interesse an Teamgeist und Engagement im Technischen Hilfswerk hat, kann sich bei den Ansprechpartnern im Ortsverband, Friedrich Kristel sowie Dietmar Bleistein, melden.