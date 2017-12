Blick in die Welt der Zinn-Kunst

Freizeit Nabburg

12.12.2017

0

0 12.12.2017

Auch ohne Weihnachtsausstellung muss das Stadtmuseum heuer nicht auf festlichen Glanz verzichten. Im Gegenteil: Die edlen Pretiosen aus der "ZINNastie der SCHREINERs" werden auch noch glänzen, wenn deren Handwerkstradition nun erlischt - womöglich für immer?

Wie würde Maximilian Schreiner, der vor über 200 Jahren in Nabburg sein erstes Zinn schmolz, in Form goss und aufpolierte, über die einzigartige Erfolgsgeschichte seiner Erben staunen! Statt seiner taten es die Besucher der Ausstellungsvernissage und vor ihnen fast die ganze Welt. Sein Enkel Anton schickte gar einen Ausstellungsschrank 1893 zur Weltausstellung nach Chicago. Er kam mit einer Auszeichnung dekoriert zurück.Sie bestätigt, auf welch hohem Niveau die "Kaiserlich- und königlich-bayerische Hofzinngusswarenfabrik Schreiner" internationalen Ruhm erntete. Die Familie beherzigte quasi schon um 1900 das Motto "Laptop und . . . - Bodenständigkeit": Man setzte auf Elektrifizierung und stiftete zugleich eines der großen Kirchenfenster. Anton Schreiner wurde für sein Engagement mit "Kommerzienrat" betitelt, Hubert Schreiner senior später mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Das Stadtmuseum zeigt bis 11. Februar 2018 eine kleine Auswahl an Urkunden, Zinnkunst von Biedermeier über Jugendstil bis zur Moderne, Unikate mit zinnumfangenem Glas oder Meisterstücke im Spiegel der Familien- und Firmengeschichte - nicht zum ersten, aber vielleicht zum letzten Mal. Über die weitere Zukunft entscheidet die Stadt als neuer Eigentümer des Firmengebäudes. Fest steht aber: Ohne Erhalt der Zinngießerei würden Nabburg neben der exklusiven Geschichte auch die ausgestellten Unikate verloren gehen. Was sagt "der letzte seines Standes" dazu? Hubert Schreiner ließ da nun zum Schluss der Eröffnung "sein Lieblingsmaterial" für sich sprechen: Wird die kristalline Form von Zinn unter hohem Druck zerstört, knirscht es, fachlich ausgedrückt - "es schreit!"Die Sonderausstellung im Stadtmuseum Zehentstadel ist bis 11. Februar geöffnet, freitags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr (nicht am 24./31. Dezember) und nach Vereinbarung. Am 7. und am 28. Januar wird zusätzlich ab 15 Uhr eine Betriebsbesichtigung angeboten.