20.06.2017

144 mal "Nabburg auf meine Art" bedeutet: Nabburg im gemalten Bild von 55 regionalen und überregionalen Künstlern und Künstlerinnen sowie 22 Leihgebern. Die nächste Sonderausstellung im Stadtmuseum Zehentstadel "punktet" im wahrsten Sinne des Wortes mit Vielzahl und -falt, jedoch nicht nur, was die Leihgeber, Künstler und Bilder betrifft, sondern auch die Techniken und Motive. Mit Acryl-, Öl- und Aquarellmalerei, als Radierung, Linoldruck und Holzschnitt, Tusche-, Blei-, Buntstift-, Kreide- und Kohlezeichnung sind Nabburgs Sehenswürdigkeiten und schönste Winkel wiedergegeben.

Das mit Abstand begehrteste Motiv neben der Stadtpfarrkirche und der Komplettansicht des historischen Stadtkerns, von Osten über die Naab, von Westen oder Norden gesehen, ist das Obertor, das in einer Chronologie von 1840 bis 2002 zu sehen ist. Die zeitliche Abfolge über mehr als 150 Jahre ermöglicht es dem Betrachter, die architektonische Entwicklung des Gebäudes und seines Umfelds im Detail nachzuvollziehen.Die Abfolge der Bilder orientiert sich konzeptionell am Weg vom städtischen Umland zur Altstadt, gewissermaßen von weit zu nah, und gruppiert generell die gleichen bis ähnlichen Themenbereiche. Der künstlerische Blick auf Perschen, den Unteren und Oberen Markt, der Blick zum Dechanthof, in die Venedig mit Nikolauskirche oder in einzelne Gassen offenbart den Reiz des historischen Nabburg.Die Ausstellung "Nabburg auf meine Art" ist vom 22. Juni bis 20. August, jeweils Dienstag bis Sonntag, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Infos gibt es unter Telefon 09433/204639.