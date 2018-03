Osterparty der "Rotzlöffl" am 1. April in der Nordgauhalle

15.03.2018

Ein Jubiläum: Die "Ostertanzparty" der "Rotzlöffl" findet in diesem Jahr zum zehnten Mal in Nabburg statt. Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch heuer wieder am Ostermontag Tanz, Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt. Die Jungs der Band "Rotzlöffl" schreiben die Tanzmusik an diesem Abend sehr groß: Von bayerischer Musik über Schlager, Oldies und Rock bis hin zu aktuellen Partyhits reicht das Programm.

Ein zusätzlicher Höhepunkt wird der Auftritt von "JoKer Boogie" sein. Dahinter verstecken sich Kerstin und Jojo, das Turnierpaar der Boogie-Babies aus Bruck/Bodenwöhr. Aktuell sind sie die amtierenden Deutschen und Bayerischen Meister und befinden sich unter den ersten 15 der Weltrangliste. Zum Jubiläum haben sich die Veranstalter zusätzlich etwas einfallen lassen: So steht bei der "Ostertanzparty" am 1. April eine Cocktailbar direkt neben der Tanzfläche. Zudem gibt es wieder eine Verlosung von Osternestern mit attraktiven Preisen. Einlass in die Nordgauhalle ist am 1. April ab 19.30 Uhr mit Livemusik von Frank W. im Vorprogramm. Der Auftritt der "Rotzlöffl" beginnt um 20.30 Uhr. Karten kosten an der Abendkasse acht Euro. Sitzplätze können noch bis zum 31. März unter der Telefonnummer 0171/5129451 oder per E-Mail unter info@rotzloeffl.de reserviert werden.Unsere Redaktion verlost für die "Ostertanzparty" der "Rötzlöffl" dreimal zwei Freikarten. Wer sie gewinnen will, muss nur bis zum Freitag, 23. März, um 14 Uhr eine E-Mail mit dem Namen, der Anschrift und dem Betreff "Rotzlöffl" an die Adresse nabgewinn@oberpfalzmedien.de schicken und etwas Glück haben. Die Gewinner werden bekannt gegeben. Weitere Informationen gibt es auch unter www.rotzloeffl.de oder unter www.facebook.de/rotzloeffl.