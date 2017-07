Programm mit Spaßfaktoren

Freizeit Nabburg

20.07.2017

In den Sommerferien finden wieder einige schöne Aktionen im Freilandmuseum statt. Eine Anmeldung ist jetzt bereits unter der Telefonnummer (09433) 24420 erforderlich.

-Neusath. Ein "Filz-Spaziergang durchs Museum" mit Anita Köstler steht am 3. August von 13 bis 16 Uhr auf dem Programm. Bei diesem besonderen Spaziergang durch das Museum werden Blumen für Schmuck, Lesezeichen und Geschenke gefilzt, während Filzgeschichten aus anderen Ländern erzählt werden. Es können Kinder von fünf bis acht Jahre teilnehmen. Er kostet für Kinder 8,50 Euro, für teilnehmende Erwachsene 14 Euro plus sechs bis acht Euro Materialkosten."Wir bauen einen Bogen" mit Tischlermeister Stefan Schedlbauer heißt es am 3. August von 13 bis 17 Uhr. Der Kurs ist für Kinder von 9 bis 14 Jahren geeignet. Die Kursgebühr beträgt 21,50 Euro und Materialkosten 15 Euro. Pfeile sind in der Kursgebühr nicht enthalten.Gemeinsam mit Schreinermeister Stefan Schedlbauer wird am selben Tag vormittags eine feine Schmuckschatulle für geheime Schätze, Schmuck und Edelsteine gebaut. Dabei wird vermittelt, wie Holzverbindungen funktionieren und wie man Holz zum Glänzen bringt. Dieser Kurs ist für Kinder im Alter ab sieben Jahren geeignet. Die Kursgebühr beträgt 18,50 Euro plus Materialkosten 20 Euro."Gasbetonschnitzen" mit Dominik Schleicher ist am 4. August von 14 bis 16.30 Uhr angesagt. Unter Anleitung des Bildhauers Dominik Schleicher darf die Kreativität an einem Gasbetonstein ausgelebt werden. Mit Hilfe einer Raspel wird eine Fischfigur aus einem Gasbetonstein gearbeitet und anschließend bemalt. Dieser Kurs ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet. Die Kursgebühr beträgt 18,50 Euro plus Materialkosten 5 Euro.Die "Landwirtschaft vor 100 Jahren" rückt am 8. August von 13.30 bis 15.30 Uhr in den Mittelpunkt. An diesem Nachmittag sind die Kinder mit den Landwirtschafts-Mitarbeitern auf dem Museumsgelände unterwegs und lernen wie das Leben vor der Industrialisierung auf dem Lande gewesen ist (für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren geeignet). Die Kursgebühr beträgt sieben Euro.Der Filzkurs "Ohne Filz geht nix" mit Anita Köstler läuft am 11. August von 9.30 bis 13 Uhr. Filz wird in Haus und Landwirtschaft oft gebraucht. Es können ein Topfuntersetzer, Topflappen und Hüllen für dein Taschenmesser, Stifte oder Handy gefilzt werden. Um alles in der richten Größe anzufertigen sollten diese Dinge mitgebracht werden. Der Kurs eignet sich für Kinder von 8 bis 14 Jahren. Kosten: 8,50 Euro pro Kind plus 6 bis 8 Euro Material. Die weiteren Termine werden wir noch vorstellen.