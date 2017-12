Freizeit Nabburg

28.12.2017

7

0 28.12.2017

Nabburg/Schwandorf. Nach dem erfolgreichen Start der ersten Schulungsreihe im November können sich Gastgeber und Touristiker ab sofort für die nächsten Termine für Anfang 2018 anmelden. Insgesamt sechs Seminare zu verschiedenen Themen warten auf Interessierte. In Zeiten des digitalen Wandels ist es wichtig, mithalten zu können. Die Seminare wollen das richtige Werkzeug dafür an die Hand geben. Die Referenten sind Thomas Gruber (Geschäftsführer der "green apple Hotelberatung" aus Weiden), Gerhard Graßl (Verkaufstrainer), Thomas Brunner (Schulungsspezialist) und Sven Gläser vom Deutschen Tourismusverband.

Für die Teilnahme wird eine geringe Teilnahmegebühr fällig. Den Großteil der Kosten übernimmt der Landkreis. Anmeldungen sind möglich im Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald in Nabburg (09433/203812 oder info@touristik-opf-wald.de). Die Schulungstermine im Überblick:"Internetmarketing - leicht und kostengünstig nutzen" mit Thomas Gruber am 16. Januar von 9 bis 12.30 Uhr beim Seminarium im Murnthal (Neunburg vorm Wald)."Home Staging - mit einfachen Mitteln Ferienunterkünfte aufpeppen" mit Thomas Brunner am 6. März von 13.30 bis 17 Uhr im Landhotel Neunburg (Neunburg vorm Wald)."Texten für Ihre Website" mit Gerhard Graßl am 19. Februar von 9 bis 17 Uhr im Landhotel Neunburg (Neunburg vorm Wald)."Webseitenoptimierung für Google" mit Thomas Brunner am 6. März von 9 bis 12.30 Uhr im Landhotel Neunburg (Neunburg vorm Wald)."Mehr Erfolg mit psychologischen Gesprächsführungstechniken" mit Gerhard Graßl am 15. März von 9 bis 17 Uhr im Mulzer Hof in Naabsiegenhofen (Schwandorf)."Rund ums Recht für Gastgeber" mit Sven Gläser am 22. März von 13.30 bis 17 Uhr im Tourismuszentrum Oberpfälzer Wald (Nabburg).