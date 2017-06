Freizeit Nabburg

14.06.2017

1

0 14.06.2017

Der Gartenbauverein hatte kürzlich Kinder, Jugendliche und Erwachsene zum Bau eines Insektenhotels eingeladen. Der Schutz der Natur ist ein Anliegen des Vereins. Dazu gehören auch die Insekten, die unverzichtbar für Befruchtung von Pflanzen und den Pflanzenschutz sind. Insekten benötigen für die Aufzucht ihres Nachwuchses unterschiedliche Nisthilfen.

Wildbienen und bestimmte Arten von Hummeln suchen sich kleine Röhren, in denen ein Ei abgelegt wird und etwas Nahrung dazu gepackt wird. Dann wird die Röhre verschlossen und die jungen Insekten können heranwachsen, bis sie den Röhrenverschluss öffnen und ins Leben fliegen. Andere Insekten benötigen trockenes Laub, einen dunklen Raum oder andere Versteckmöglichkeiten.Solche Hilfen sind in einem Insektenhotel angeboten. Fünf derartige Bauwerke wurden im Vereinsgarten des Gartenbauvereins unter Anleitung des Vorsitzenden gebaut, unter tatkräftiger Mithilfe der Vereinsmitglieder und der Kinder. Sie werden nun in den Gärten aufgestellt.Das praktische Werkeln hat allen viel Spaß gemacht. Der Verein bietet seine Veranstaltungen auch Nichtmitgliedern an. Vor allem junge Leute werden zur Teilnahme ermutigt. Die Faszination der Natur, der Pflanzenvielfalt, des Kleintierlebens werden irgendwann fast jeden in seinen Bann ziehen, auch wenn man keinen Garten besitzt.