Spielen muss nicht digital sein

Freizeit Nabburg

05.12.2017

6

0 05.12.2017

Kinder und Jugendliche versteifen sich beim Spielen nur zu gern auf das Smartphone. Spiele ohne Bildschirm interessieren die meisten Heranwachsenden gar nicht mehr. Entgegen dem Trend entwickelt eine Familie aus Nabburg ein "altmodisches" Brettspiel. Seit Juli ist "Wuffi Wirrwarr" im Handel erhältlich.

Hunde an die Leine

Mit Spaß und Erfindergeist

Dr. Nadine Kilgert-Bartonek, Gymnasiallehrerin in Oberviechtach, die in Nabburg wohnt, hat das Spiel entwickelt. "Mein Mann Erwin und besonders meine beiden Kinder Cecilia und Lennard haben mich dabei massiv unterstützt", erklärt sie uns.Beobachtungsgabe, Konzentration und Reaktionsvermögen sind bei dem Spiel gefragt, das folgendermaßen abläuft: Man muss die sechs Hunde von ebenso vielen Kindern zuordnen können, die jeweils über eine Leine verbunden sind. Das ist aber gar nicht leicht, da die Leinen eben verworren verlaufen. Jeder Mitspieler erhält einen Chip, auf dem je ein Merkmal (etwa Kleidung, Brille usw.) eines Kindes abgebildet ist. Wenn das entsprechende Kind erkannt wurde, muss dann möglichst schnell der zugehörige Hund gefunden werden. Wer das schafft, erhält den passenden Hunde-Chip. Für jede Spielrunde können die Leinen anders gespannt werden - so gestaltet sich der Spielverlauf abwechslungsreicher. Außerdem gibt es unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, mit denen gespielt werden kann.Von der Idee bis zur Veröffentlichung ist der Weg aber lang. Erst muss ein Prototyp gebastelt werden, den die eigenen Kinder ausgiebig testen. Die Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen des Sankt-Angelus-Kindergartens in Nabburg haben zum Glück zusammen mit den Kindergartenkindern schon mehrere Spiele getestet. Danach muss der Erfinder den Spieleverlagen die Spielregeln und ein Foto des Prototyps zukommen lassen und hoffen, dass diese interessiert sind. Bei manchen Verlagen muss man sogar eine Bearbeitungsgebühr von 65 Euro und mehr bezahlen, damit eine Idee überhaupt gesichtet wird. Die anschließende Testphase kann bis zu eineinhalb Jahren dauern. Etliche Spiele aber werden erst gar nicht angefordert oder dann nach den Tests abgelehnt. Falls es diese bestanden hat und es als innovativ und spannend genug befunden worden ist, kann es noch einmal bis zu zwei Jahre dauern, ehe es dann endlich in die Produktion geht.Und selbst wenn man es dann geschafft hat und das eigene Spiel verkauft wird - verdienen kann man daran nicht viel. Der Autor erhält zwischen drei und sieben Prozent des Handelsnettopreises. Die Familie Kilgert-Bartonek verdient pro verkauftem "Wuffi Wirrwarr"-Spiel also nur 20 Cent. "Der Gewinn war Nebensache. Der Spaß am Spiel und der Erfindergeist waren wichtiger. Und natürlich ist man auch stolz, das eigene Kinderspiel im Regal eines Spielwarenladens zu sehen", freut sich Nadine Kilgert-Bartonek.Das Spiel "Wuffi Wirrwarr" wird vom bayerischen Traditionsunternehmen "Selecta Spielzeug AG" verkauft, welches nach einer Insolvenz seit Oktober zu "Schmidt Spiele" gehört. Empfohlenes Alter sind drei bis sechs Jahre für einen bis sechs Spieler. Das Spiel kostet im Handel rund 20 Euro.