Treffsichere Schützen bekommen Preise

Freizeit Nabburg

12.12.2017

-Neusath. Nach dem Hubertusschießen der "Schlossschützen" Neusath konnte zweiter Schützenmeister Josef Blödt in so manche glückliche Kinderaugen blicken, als er die Preisverteilung vornahm. So freuten sich über ihre Preise: Julia Maier, Benedikt Zitzmann, Jonas Albang, Max Zitzmann, Marie und Louis Schwarzbeck, Jonas Schindler und Manuel Maier. Bei der Jugend waren Theresa Zitzmann und Leo Zitzmann erfolgreich. In der Schützenklasse (Bild) wurde auf die Hubertusscheibe geschossen, wo sich folgende Teilnehmer einen Wildpreis sicherten: Matthias Zitzmann, Florian Maier, Tobias Wegmann, Erich Kirchhofer, Philipp Wiederspick, Michael Pösl, Jürgen Bäumler, Hans Schießl, Rainer Wegmann und Ursula Kirchhofer. Sachpreise auf die 777-Teiler-Scheibe erhielten Hans Schießl, Tobias Wegmann, Florian Maier und Hans Müller. Alle Schützendamen bekamen einen Extra-Preis. Bild: exb