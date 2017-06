Kultur Nabburg

Es hat lange gedauert, doch das Warten hat am Freitag, 30. Juni, um 17 Uhr ein Ende. Die grundlegend sanierte und profanierte Marienkirche wird mit einem großen Bahnhof eröffnet.

Keine Engel

Nahe am Paradies

Lange und viel wurde an der Spitalkirche gearbeitet. Archäologische Grabungen brachten einiges zur Stadtgeschichte ans Licht, der Termin für eine Fertigstellung musste immer wieder nach hinten korrigiert werden. Doch nun ist es fix: Der Oberpfälzer Kulturtag beginnt mit einem Paukenschlag für Nabburg, der "Einweihung der ehemaligen Spitalkirche St. Marien", wie es im Programm heißt. Dort wird auch gleich im Beisein geladener Gäste der Oberpfälzer Kulturtag, der vom 30. Juni bis 2. Juli dauert, eröffnet. Veranstalter sind der Oberpfälzer Kulturbund sowie Stadt und Pfarrei Nabburg.Mit Ausnahme der Eröffnung (geschlossene Gesellschaft) hoffen die Macher auf viele Besucher des vielfältigen Programms. Der Eröffnungszeremonie schließt sich bereits am 30. Juni ab 18 Uhr eine Serenade der Jugendblaskapelle Nabburg im Spitalhof an. Sie leitet über zu dem Festvortrag von Dr. Martin Dallmeier "Die Lebensverhältnisse in der Stadt und dem Landgericht Nabburg um 1860" im Jugendwerk.Bezeichnend und vielsagend ist der Untertitel dazu. "Die Bewohner unseres Bezirks sind keine Engel und uneheliche Kinder gedeihen sehr." Um 20 Uhr beginnt die Nacht der offenen Kirche im Johannesdom mit Illuminationen, Texten und Musik. "Der Stein des Anstoßes", eine Filmvorführung im Schmidt-Haus, beschließt den Kulturabend am Freitag. Am Samstag und Sonntag sind ab Mittag zwei Ausstellungen zu sehen: in der evangelischen Laurentiuskirche "Ein Wort, das mich begleitet" und im Zehentstadel "Nabburg - auf meine Art".Nach einer Kirchenführung in Perschen (18 Uhr) bringt am 1. Juli Alfred Wolfsteiner im Bauernmuseum, musikalisch begleitet von Heinz Grobmeier ,bei einem literarischen Streifzug ans Licht "warum die Oberpfalz nahe am Paradies liegt". Die Veranstaltung ab 19 Uhr heißt "Nabburg und die Naab". Schließlich steht der Kulturtag unter dem Motto "1200 Jahre Leben am Fluss". Heinz Grobmeier macht mit Fredy Granzer nach Wolfsteiners Ausführungen weiter Musik im Museum. Die Gäste im Sterngarten werden ab 19. 30 mit bayerisch-böhmischen Biergartenmelodien unterhalten.Nach dem katholischen Festgottesdienst am Sonntag, 2, Juli, ab 10 Uhr und dem evangelischen Gottesdienst ab 10.15 können alle ab 11 Uhr im Spitalhof beim Pfarrfest mitfeiern. Um 17 Uhr beginnt in der Stadtpfarrkirche ein Orgelkonzert mit Jonathan Brell und ab 18 Uhr spielt die Salambo-Band. Das Freilandmuseum Neusath-Perschen steuert am Sonntag einen Zithertag zum Kulturgeschehen bei.