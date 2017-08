Kultur Nabburg

11.08.2017

11.08.2017

Die schönen Seiten von Städten und Landschaften fängt der Maler Jürgen Meyer-Andreaus mit seinen Aquarellbildern ein. Er ist schon viel herumgekommen in der Welt, und von überall brachte er Zeichnungen und Gemälde mit. Auch nach Nabburg hat es ihn kürzlich verschlagen.

Malender Weltenbummler

"Königsdisziplin"

Jürgen Meyer-Andreaus hat eine durchaus respektable bürgerliche Berufskarriere hinter sich. Er ist Diplomingenieur, war Architekt und Regierungsbaumeister, machte auch Öffentlichkeitsarbeit im Bayerischen Umweltministerium. Doch der Mann aus München bezeichnet etwas anderes als sein "Lebenselexier" - die Malerei nämlich. Und die hält ihn anscheinend wirklich jung, denn seine 83 Jahre sieht man dem Künstler beileibe nicht an.Meyer-Andreaus ist ein malender Weltenbummler. Oder ein reisender Zeichner - ganz wie es einem beliebt. Gestern Genua, heute Nabburg, morgen Dubai. Er gibt Vier-Tages-Kurse im norditalienischen Mantua und liefert dem Automobilhersteller mit dem berühmten Stern als Auftragsarbeit eine Aquarell-Serie, die Einblick ins Sindelfinger Werk gibt. Der Mann, der seinem "Meyer" den Geburtsnamen seiner mit italienischen Vorfahren gesegneten Mutter beigefügt hat, ist gefragt.Kein Wunder, denn seine Bilder von Lanzarote, Korfu oder Quedlinburg sind ebenso beeindruckend wie faszinierend. Die Motive können ihm nicht detailreich genug sein. Ein Blick auf seine Internetseite sagt mehr als tausend Worte. "Nähme man mir mein Malzeug weg, würde ich krank werden", erläutert er. "Ich sitze nicht gerne hinter dem Ofen, muss in die Welt hinaus!" Er bezeichnet sich als "Sehmensch", der immer etwas erleben müsse: "Da die Motive einfach nicht zu mir kommen wollen, muss ich zu ihnen reisen. Das macht mich aber nicht unglücklich - im Gegenteil: Ich sammle neue Eindrücke und beziehe daraus meine Lebensfreude und Intuition."hat es Meyer-Andreaus seit längerem angetan. "Im Jahr 2003 war ich im Raum Regensburg malen und habe dabei Nabburg 'aus er Ferne' entdeckt", erinnert er sich. Der Ort habe ein "tolle Fernwirkung", die einen anspreche. "Und ich habe dann den Schokoladenblick auf Nabburg gesucht", verrät er, denn Meyer-Andreaus war vor kurzem nicht nur zum Vergnügen da, sondern weil er wieder einen viertägigen, intensiven Aquarell-Malkurs veranstaltet hat. Einer seiner Schüler war dabei der aus Tirschenreuth stammende Rudolf Jäger, der von der Aquarelltechnik und dem Können seines Lehrers fasziniert ist."Das Aquarellmalen wird leicht in die Freizeitecke gesteckt", weiß Meyer-Andreaus, "dabei ist es eine Königsdiziplin". Und wenn man so wie der Münchner und seine Schüler unter freiem Himmel seine Motive sucht und malt, sorgt das auch für Aufmerksamkeit. So haben nicht wenige Nabburger über die malende Gruppe gestaunt. "Ich glaube, die haben uns für Exoten gehalten", versichert Meyer-Andreaus und lacht.Seine Skizzen hat Meyer-Andreaus zwischenzeitlich vervollkommnet und es sind fünf Klappkarten entstanden, die das Pittoreske an Nabburg zeigen. Man kann sie als Gruß versenden, sammeln, zu Hause aufstellen oder an die Wand hängen. Damit schließt sich für Meyer-Andreaus eine Lücke: "Denn ich habe mich in Nabburg davon überzeugt, dass es bislang keine Karten gibt, die die Schönheit der Stadt zeigen."___Weitere Informationen: