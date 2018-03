Konzert am 21. April um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche

20.03.2018

Vor zwei Jahren haben sie das Publikum restlos begeistert, haben ein grandioses Konzert aufgeführt und heuer sind sie wieder da: die Mitglieder des Vokalensembles "Gospel Express". Der Chor singt und spielt am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche in Nabburg.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von zehn Euro im Pfarrbüro in Nabburg und bei allen NT-Ticket-Verkaufsstellen. Stimmgewaltig - ganz ohne Verstärker - nur begleitet von Klavier und Bongos fasziniert der Chor durch seine Interpretationen bekannter sowie weniger bekannter Gospels und Spirituals. Die Stimmen der Sängerinnen und Sänger füllen einen Kirchenraum angenehm tragend bei leisen Passagen, kraftvoll im Fortissimo, ansprechend und direkt - eben unverstärkt. Mit "Gospel Express" wird die Konzertreihe dieses Jahres in der Pfarrkirche mit einer eindrucksvollen Aufführung eröffnet. Das Ensemble begeistert seit 25 Jahren.