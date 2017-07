Kultur Nabburg

27.07.2017

6

0 27.07.2017

Es war eine dieser magischen Nächte, die sich einfach ergeben. Der malerische Innenhof im Schmidt-Haus in warmes Bühnenlicht getaucht, Kerzenschein auf den Tischen, dazu eine laue Sommernacht mit einer sanften Brise bilden einen idealen Rahmen für das Konzert von "Le Bang Bang". Das sind die Münchnerin Stefanie Boltz und der Neu-Schwandorfer Sven Faller in ihrer außergewöhnlichen, minimalistischen Besetzung Stimme und Kontrabass. Das Duo schafft es, die Zuhörer mit dem ersten Song in einen besonderen Bann zu ziehen. Fasziniert, konzentriert, ja fast andächtig folgen sie den ganzen Abend dem Geschehen auf der Bühne.

In "Le Bang Bang" haben sich zwei exzellente Musiker gefunden. Was Faller mit seinem "klobigen" Instrument anstellt, ist beeindruckend. Der Kontrabass groovt, gibt die Sologitarre, dient als Schlagwerk und mit Hilfe eines Effektgerätes entführt er in andere Sphären. Stefanie Boltz hat Charisma, unglaubliche Bühnenpräsenz und eine grandiose, variantenreiche Stimme. Sie trifft jeden Ton und hält ihn auch. Ihren Songs ziehen sie nach eigener Aussage den unnötigen Ballast vom Leib, reduzieren diese, bis er auf ihr Instrumentarium passt.So dauert es seine Zeit, bis der Zuhörer das populäre Lied erkennt, was eine unfassbare Spannung erzeugt und somit ein wichtiger Baustein für "Le Bang Bangs" Wirkung beim Publikum ist. Neben "Time After Time" (Cindy Lauper) , "Wake Me Up Before You Go Go" (Wham), "Here Comes The Sun" (Beatles) haben Boltz & Faller viele eigene Stücke im Repertoire, bei denen um die Liebe geht, aber auch "I Want To See Her Dead". Bass und Stimme: Worauf lässt man sich da ein? Ein Kontrabass und eine Stimme versuchen ein Orchester und einen Chor zu ersetzen. Donnernder Applaus, diverse Zugaben und "Bon, mieux, Le Bang Bang!"