Kultur Nabburg

13.06.2017

8

0 13.06.2017

Prager Philharmoniker in der Pfarrkirche in Nabburg: Schon die Ankündigung lässt die Herzen der Musikfreunde höher schlagen und sie soll auch das Highlight der Kirchenkonzerte dieses Jahres werden - die "Sunrise Mass" von Ola Gjeilo. Der norwegische Komponist gilt als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Chorkomponisten der Gegenwart. Das Werk ist eine moderne symphonische Messe für Chor und Streichorchester und zaubert mit seinen über weite Stellen weichen und getragenen Klängen mystisch-sphärische Bilder von Lichtern und Sonnenaufgängen. Die Seele erlebt eine emotional-besinnliche Welt und schöpft daraus Ruhe und inneren Frieden. Mit den Streichern der Prager Philharmoniker konnte ein exzellentes Orchester gewonnen werden, das mit dem Chorprojekt St. Johannes Nabburg, das aus dem Nabburger Kirchenchor und Sängerinnen und Sänger aus der Region besteht, dieses phantastische Werk inszeniert. Das Konzert findet am Freitag, 14. Juli , um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche in Nabburg statt und gilt als Auftaktveranstaltung für das Musikfestival "Tonart", das an den beiden folgenden Tagen in Nabburgs Altstadt gefeiert wird. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen und auf www.nt-ticket.de. Bild: Prager Philharmoniker/exb