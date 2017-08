Kultur Nabburg

16.08.2017

10

0 16.08.201710

Nabburg/Oberviechtach. Nach der erfolgreichen Komödie "Männerhort" und dem Stück "Mein Freund, der Schrank", präsentiert das Ovigo-Theater nun auf der Nabburger Kleinkunstbühne, der "Remise", am Samstag, 19. August, und Sonntag, 20. August, um 20 Uhr das Zwei-Personen-Drama "Gift".

Das Stück aus der Feder der niederländischen Autorin Lot Vekemans lässt niemanden kalt: Ein Friedhof, zwei Menschen, eine gemeinsame Vergangenheit, ein gemeinsamer Verlust und zehn Jahre Trennung, Schweigen. Aus Anlass einer Grabverlegung kommen "Sie" und "Er" wieder zusammen. Gift soll aus einer nahe gelegenen Fabrik ausgetreten sein und die Umbettung der Toten notwendig machen. Unterdessen betrachten die Frau und der Mann ihr umgebettetes Leben, das eines Silvesterabends sang- und klanglos auseinanderging. Was ist aus ihr und ihm geworden? Was aus ihrer Trauer, ihrem Leben? Ein Porträt eines Paares, dessen Schicksal schon vorbei zu sein scheint - und das dennoch noch einmal durch alles hindurchgehen muss, in der Hoffnung, in einem Leben nach ihrem Leben anzukommen. Die Regie für "Gift" liegt in den Händen von Julia Ruhland.Der Eintritt kostet 12, ermäßigt 6 Euro. Karten gibt es online unter www.ovigo-theater.de.