Kultur Nabburg

16.06.2017

19

0 16.06.201719

Sie haben ihn gewonnen. Den Dreißigjährigen Krieg. Gegen Franz Josef Strauß und Streibls Amigos. Gegen den Paragraph 218 und den Musikantenstadl. Gegen Pershing II und den Nato Doppelbeschluss. Gegen Wackersdorf und verseuchtes Milchpulver. Gegen Aids, Rinderwahn und Vogelgrippe. Nur sie stehen noch da, die " Wellküren" Moni, Burgi und Bärbi. Bei ihnen gibt es Hoffnung und Musik für alle Liebenden. Die Schwestern der berühmten "Biermöslblosn". Am Freitag, 6. Oktober, spielen sie auf Einladung des Frauenbundes Nabburg um 20 Uhr in der Nordgauhalle. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb/Christian Kaufmann