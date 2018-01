Kultur Nabburg

28.01.2018

21

28.01.2018

Für die Zuhörer ist er alles andere als fad - auch wenn er Stephan Fadinger heißt und nach eigener Einschätzung ein fades, leeres Leben führt. Mit viel süffigem Sprachwitz und Ironie lässt Kabarettist Sigi Zimmerschied am Freitagabend das Publikum am Schicksal seines Protagonisten teilhaben - und begeistert damit im Nabburger Schmidt-Haus.

Pappnase und Totenlicht

Lust auf das ganze Buch

Jetzt schreibt er also auch noch Romane. In diesem Jahr wird Zimmerschied 65 Jahre alt, mit seiner Kreativität ist er noch lange nicht am Horizont angelangt. "Der Komparse" hat er das Buch genannt, das er in Nabburg vorstellt. Und selten erlebt man wohl eine Lesung, die ähnlich quirlig und überschäumend abläuft. Das beginnt schon damit, dass Zimmerschied die ersten Minuten des Abends gehend beziehungsweise stehend im engen Gang zwischen den dicht gestellten Stühlen verbringt. Dort, mitten im Publikum, setzt er praktisch zum Prolog für das an, was er dann auf der Bühne vollendet.Wodurch sich eine Lesung Zimmerschieds von den anderen Auftritten Zimmerschieds auf der Bühne unterscheidet? Eigentlich nur durch das Manuskript, denn es ist dramaturgisch und sprachlich ausgefeiltes Kabarett, das Zimmerschied präsentiert - nur eben in niedergeschriebener Form. Und auch damit beweist er eindrucksvoll, dass er nach über 40 Jahren Bühnenpräsenz nach wie vor zu den besten seiner Zunft zählt. Und es ist vor allem die Sprache, die begeistert, kombiniert mit einer Beschreibungsakribie, die fasziniert und der ganz besondere Pointen innewohnen. Wer beispielsweise bisher noch nicht wusste, was "Februar-Tomaten" sind, der hat ab sofort eine plastische Beschreibung vor dem inneren Auge, von der er sich nicht mehr trennen kann. Stephan Fadinger also, ein klassischer Anti-Held, wird im Fasching 1970 aufgrund eines "kurzzeitigen Kontrollverlustes seiner Mutter" gezeugt und am 1. November als Sohn einer Sanitätshausbesitzerin und eines Lageristen geboren.Seine Koordinaten sind für Zimmerschied damit ganz klar: Pappnase und Totenlicht. In den ausgewählten Passagen der äußerst kurzweiligen Lesung wirft der Autor Schlaglichter auf das Leben seiner Hauptfigur, die aufwächst "zwischen Stützstrümpfen und Diabetikersocken", dem man mit Sechsecken eine Freude bereiten kann und der sich im Kindergarten als Meister des Versteckspielens entpuppt, so dass sogar der Polizei-Suchhund eingesetzt werden muss. Immer wieder bringt Zimmerschied die Zuhörer zum beherzten Lachen - wenn er beispielsweise wild gestikulierend die Entstehung eines Hustens beschreibt.Der Zuhörer wird Zeuge der Exzesse während eines Betriebsausfluges in die Wachau, erfährt vom Schienbeinbruch beim Behördenfußballturnier und nimmt an der Beziehung Fadingers zur Schulfreundin Lia teil. Sein Leben ändert sich, als er bei einer Komparsenagentur unterkommt. Sein Auftritt in einer Familienserie als Komparse der "Gruppe Kiosk" wird zum erhabenen Gefühl, er taucht in die Welt des Vorabendglimmers ein. Das alles ist aber auch nicht von Dauer, wie Zimmerschied durchblicken lässt und damit Lust auf mehr macht.Nicht weniger amüsant sind seine Beschreibungen einzelner Charaktere aus der Nachbarschaft Fadingers - vom "hantigen Gust" über den "grintigen Fredl" bis hin zum kleinen, mittleren und großen Wimmer. Dabei kann sich Zimmerschied auch auslassen über den ganz speziellen niederbayerischen Weingeschmack und über das Kabarett als "depressive Schwester des Witzes".