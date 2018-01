Anreize wichtiger als Verbote

Politik Nabburg

Es wird nicht leichter auf den Bauernhöfen: Beispiel: neue Düngeverordnung. Die CSU-Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft im Landkreis möchte die Bauern in ihrem Überlebenskampf unterstützen. Sie will zu praxistauglichen Problemlösungen beitragen.

Neuwahlen Kreisvorsitzende der CSU-Arbeitsgemeinschaft für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Landkreis Schwandorf bleibt Barbara Ruhland (Oberviechtach). Stellvertretende Kreisvorsitzende sind weiterhin Manfred Wendl und Dominik Neumeier. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind: Schriftführerin Tanja Schlagenhaufer, Schatzmeisterin Veronika Zurek, Beisitzer Hans Wilhelm, Barbara Hanauer, Tobias Gietl, Alfred Lohbauer, Josef Irlbacher, Josef Reitinger und Thomas Kopf; Kassenprüfer Bettina Bihler und Christa Bauer. (twi)

Es gefährdet die Existenz vieler Landwirte, immer höhere Auflagen bei der Tierhaltung und Dokumentationspflichten zu fordern. Barbara Ruhland, Kreisvorsitzende der CSU-Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft

In der Kreishauptversammlung beim "Kräuterbeck" berichtete Kreisvorsitzende Barbara Ruhland von wichtigen Ereignissen der letzten zwei Jahre. Nach dem Besuch der Soja-Toast-Anlage der Familie Gradl 2016 sei der Soja-Anbau im Landkreis Schwandorf von damals 50 Hektar auf nunmehr 100 Hektar verdoppelt worden. Erfreulich sei auch der Mitgliederzuwachs in der Arge um 19 Personen.MdL Alexander Flierl sprach zum Thema "Der bayerische Weg in der Landwirtschaftspolitik". Positiv bei den EU-Verhandlungen über die gemeinsame Agrarpolitik nach 2020 sei es, dass Direktzahlungen beibehalten werden - die Umlage für Direktzahlungen beziehe sich stärker auf erste Hektare. Nicht akzeptabel sei der angedachte Ausschluss von Nebenerwerbslandwirten und die Vereinheitlichung von Direktzahlungen in der EU. So seien niedrigere Direktzahlungen in Länder mit niedrigen Kauf- und Pachtpreisen gerechtfertigt. Knackpunkt sei nach dem Brexit die Finanzausstattung des EU-Agraretats, da drei Milliarden Euro fehlten."Bayern geht einen eigenständigen Weg in der Agrarpolitik, der den Faktor Mensch in den Mittelpunkt stellt", sagte Flierl. Landtagsfraktion und Staatsregierung seien verlässliche Partner der Bauern, wie die finanzielle Ausstattung von 1,4 Milliarden Euro zeige. Dazu gäbe es 2018 noch 55 Millionen Euro und zusätzliche Stellen für Beratung und Projekte, sowie das 100-Millionen-Euro-Soforthilfeprogramm für durch Orkan betroffene Waldbauern.Änderungen im gesellschaftlichen Umfeld für die Agrarwirtschaft erforderten praktikable Regelungen und Übergangszeiten. Bereits 2012 sei ein "Runder Tisch Tierwohl" eingerichtet worden mit Investitionsförderung für Landwirte für Freilaufställe. Flierl ging noch auf Probleme mit der novellierten Düngeverordnung sowie den Umgang mit Konflikt-Tierarten wie Kormoran, Biber, Wolf und Fischotter ein. Der Grundsatz für die CSU laute: Schadensvermeidung vor Entschädigung. "Der entscheidende Ansatz beim bayerischen Weg sind Freiwilligkeit vor Ordnungsrecht - Anreize statt Verbote", äußerte sich der Abgeordnete aus Oberviechtach: "Pragmatismus, Notwendigkeiten und Fakten sollen im Mittelpunkt der Entscheidungen stehen ohne eine moderne, schonende Landbewirtschaftung und gute Tierhaltung zu vernachlässigen."Bei den anschließenden Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand einstimmig bestätigt.